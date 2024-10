Гендиректор Amazon Web Services посоветовал сотрудникам, не желающим работать в офисе, искать работу — Finance.ua

Гендиректор Amazon Web Services посоветовал сотрудникам, не желающим работать в офисе, искать работу 18.10.2024, 18:30 — Мир

Генеральный директор AWS Мэтт Гарман высказался в защиту политики возвращения к работе в офисе 5 дней в неделю. По его словам, это поддерживают «9 из 10 сотрудников Amazon», с которыми он говорил. Однако многим работникам это требование не нравится.

По мнению Гармана, те, кто не желает работать в офисе Amazon пять дней в неделю, могут уволиться. «Если есть люди, которые плохо работают в такой среде и не хотят этого делать, это нормально, есть и другие компании», — передает его слова Reuters.

Он добавил, что говорит это не в негативном смысле, просто «мы хотим быть в среде, где мы работаем сообща». Такая политика огорчила многих сотрудников Amazon, считающих, что они тратят время на дополнительные поездки на работу, а преимущества работы из офиса не подтверждаются независимыми данными.

Ранее Amazon ввела политику трехдневной работы в офисе, но в прошлом месяце генеральный директор Энди Джасси заявил, что компания перейдет на пятидневную рабочую неделю в офисе, чтобы «изобретать, сотрудничать и быть на связи». Некоторым сотрудникам, которые ранее не соблюдали эту политику, сообщили, что они «уволены по собственному желанию», и заблокировали доступ к системам компании.

Это решение Amazon выделяет компанию среди Google, Meta и Microsoft, имеющих политику возвращения на работу в течение двух-трех дней. Однако она такая не одна — в августе этого года компания Nothing, разработавшая смартфон Nothing Phone 1, также обязала 450 своих сотрудников приходить в лондонский офис компании пять дней в неделю. В электронном письме сотрудникам CEO Nothing Карл Пэй предложил тем, кто не может перейти с удаленной работы, покинуть компанию и «найти среду, где будете процветать».

«На самом деле я очень рад этим изменениям. Я знаю, что не все радуются», — добавил он, отметив, что слишком тяжело достичь целей компании, имея лишь три обязательных рабочих дня в неделю в офисе. По словам Гармана, в рамках трехдневной политики «мы ничего не достигли, например, не смогли поработать вместе и научиться друг у друга», потому что люди могут быть в офисе в разные дни.

В частности, Гарман сказал, что принципам руководства компании, которые диктуют, как должен работать Amazon, трудно следовать только при условии трех рабочих дней в неделю. «Вы не можете усвоить их, прочитав на веб-сайте, вы действительно должны ощущать их каждый день», — сказал он.

