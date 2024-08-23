ТОП-12 вещей, раздражающих работников в офисе — Finance.ua

ТОП-12 вещей, раздражающих работников в офисе Сегодня 07:37 — Мир

ТОП-12 вещей, раздражающих работников в офисе

Где бы ни было наше рабочее место, офлайн или онлайн, всегда найдутся вещи, которые нас раздражают в течение дня. Поэтому Work.ua решил собрать немного жалоб и провести опрос, чтобы узнать, из-за чего больше всего нервничают офисные работники.

В то же время работодателям могут быть полезны самые распространенные жалобы соискателей, чтобы проанализировать их и по возможности на что-то повлиять и сделать офис более комфортным для сотрудников.

1. Время и деньги на транспорт

Сотрудники о работе в офисе говорят: «вместо 8 часов в день я работаю 13». Сюда входит час на обед и еще два на дорогу. Поэтому, конечно, по результатам опроса, больше всего офисных работников раздражает ежедневный тернистый путь на работу. За этот вариант ответа свои голоса отдали 27% респондентов из 2065 опрошенных пользователей Work.ua.

2. Отсутствие окон в помещении

Негативное влияние отсутствия естественного света в помещении доказали во многих исследованиях . Например, люди, работающие в офисах без окон, испытывают изоляцию, стресс, усталость, имеют более низкий уровень производительности и удовольствие от работы. Наш опрос подтвердил: на втором месте среди наиболее подавляющих факторов — отсутствие окон в помещении (16% проголосовали за этот вариант).

3. Неудобные столы/стулья, некачественная техника

На третьем месте топа раздражающих вещей на работе — неудобные столы, стулья и некачественная техника (14%).

Неэргономичные рабочие места могут вызвать у офисных работников мышечно-скелетные боли, в частности боли в спине, шее и плечах. Кроме того, неудобная мебель нередко вызывает усталость, снижает концентрацию и, соответственно, общую производительность труда. А некачественная техника, например, работающая медленнее мозга человека или Windows без лицензии, прямо влияют на скорость и качество выполнения рабочих задач.

4. Борьба за кондиционер или обогреватель

Все мы по-разному воспринимаем температуру. У кого-то холод в помещении вызывает дискомфорт, чувство скованности движений, иногда даже обострение хронических заболеваний. Напротив, слишком высокая температура может привести к усталости и снижению концентрации. Отсюда и постоянные конфликты. Поэтому на четвертом месте споры из-за господства над климат-контролем (14% проголосовали за этот вариант).

5. Болтовня коллег

Респонденты считают (13%), что болтовня на работе — один из факторов, влияющих на производительность. Потому что именно в офисе люди гораздо чаще делают перерывы для общения. И наверняка все сталкивались с ситуацией, когда рабочую задачу нужно выполнять с максимальной концентрацией, но ваш сосед или соседка по кабинету должен рассказать вам прямо сейчас что-то очень важное :)

6. Отсутствие кухни

Одна пользовательница Work.ua в нашем опросе поделилась своим опытом работы в офисе, где не было обустроенного места для обеда (как будто бы работникам не нужно есть)… По словам девушки, ей приходилось ежедневно выходить во двор рядом с офисом, искать там место, где присесть, чтобы поесть обед, принесенный из дома. Думаем, она не единственная, кто сталкивался с подобной ситуацией и искал уголки, где можно притаиться и сделать перерыв на еду, потому что за этот вариант проголосовало 8% респондентов.

7. Опенспейсы

Раньше казалось, что концепция офиса с открытой планировкой — отличная идея! Ожидалось, что разрушение физических стенок между работниками будет способствовать большему сотрудничеству и взаимодействию. Но 7% респондентов опроса Work.ua с этим не согласны. Тем более ряд исследований показал, что когда работники переехали из традиционных офисов в оппенспейсы, их личное взаимодействие не увеличилось, а наоборот, уменьшилось.

8. Совместные холодильники

Только 3% респондентов сталкивались с проблемой, когда приходилось делить холодильник с коллегами и это доставляло трудности. Мы добавили этот вариант ответа в опрос для того, чтобы узнать, как много работников нервничали из-за украденного обеда. Или из-за испорченной еды коллеги, решившего устроить лабораторию для разведения микроорганизмов в офисном холодильнике.

9. Коллеги-курильщики

Опрос Work.ua также содержал окошко для открытых ответов, чтобы пользователи могли рассказать о вещах, которые их раздражают, но этих вариантов не было в опросе. Вот тут и вспомнили о коллегах с дурными привычками. Одна из таких — курение. С этой вредной привычкой связано несколько проблем.

10. Фиксированный график

Многим работникам приходится иногда просто имитировать деятельность в офисе, потому что поставленные задачи на день уже выполнены, но уйти домой раньше нельзя. А если сказать, что вы справились со всем на сегодняшний день, вам дадут еще несколько задач. И это то, что часто забирает последние силы у работников вместо того, чтобы они могли их восстановить.

11. Грязно в офисе

И такое бывает. Мало кто может качественно сосредоточиться на работе, когда под ногами грязный ковролин, в холодильнике испорченная еда, лежащая там месяцами, на столе слой пыли, а у мусорника на кухне стоит неприятный аромат…

12. Больные коллеги

Ранее о людях, которые приходили в офис больными ради того, чтобы выполнить очень важную задачу, думали, что они преданы и невероятно трудолюбивы. Но после эпидемии COVID-19 большинство теперь смотрит на это как на проявление безответственности как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

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