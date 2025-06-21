Gemini от Google может генерировать подкасты в обозревателе на основе результатов поиска пользователя — Finance.ua
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Gemini от Google может генерировать подкасты в обозревателе на основе результатов поиска пользователя

Технологии&Авто
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Gemini от Google может генерировать подкасты в обозревателе на основе результатов поиска пользователя
Gemini от Google может генерировать подкасты в обозревателе на основе результатов поиска пользователя
Компания Google тестирует новую функцию искусственного интеллекта, которая базируется на новейшей модели Gemini и может генерировать быстрые аудиообзоры в форматах диалогов для некоторых поисковых запросов пользователя.
Об этом сообщает Ars Technica.
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Эта функция напоминает один из самых интересных экспериментов Google NotebookLM, позволяющий исследовать документы и заметки с помощью модели искусственного интеллекта Gemini.
В прошлом году Google добавила возможность генерировать так называемые аудиообзоры из документов в NotebookLM. Теперь Google добавила эти ИИ подкасты к результатам поиска в браузере.

Как это работает

Вместо того чтобы кликать на ссылку или читать ИИ-обзор, два ИИ-ведущих могут рассказать, что поисковые алгоритмы нашли по тому или иному запросу.
Теперь эта функция доступна только в поисковых лабораториях, т. е. ее необходимо включить вручную. Однако присоединиться к тестированию и опробовать ИИ-подкасты в поиске может большинство пользователей.
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После активации встроенный проигрыватель появится в результатах поиска Google.
Он находится не вверху с обычным блоком текста, сгенерированного искусственным интеллектом, а после первых нескольких результатов поиска под разделом «Люди тоже спрашивают».
Gemini от Google может генерировать подкасты в обозревателе на основе результатов поиска пользователя
«Ищете тему, с которой не знакомы? Аудиообзор поможет вам сориентироваться, предлагая удобный способ получения информации без использования рук, независимо от того, выполняете ли вы несколько задач одновременно, или просто предпочитаете аудиоформат», — описывают функцию разработчики.
Google не тратит ресурсы на автоматическую генерацию аудио, поэтому для начала нужно нажать кнопку «Генерировать». Через несколько секунд пользователь получит диалог между двумя голосами искусственного интеллекта, что суммирует результаты поиска.
Плеер содержит список источников, на основе которых построен обзор, а также опцию ускорения или замедления воспроизведения.
По материалам:
dev.ua
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