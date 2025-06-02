Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini

Технологии&Авто
12
Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini
Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini
Google анонсировала новую функцию для пользователей Gmail на Android и iOS: автоматические итоги писем, созданные с помощью искусственного интеллекта Gemini.
Это обновление призвано упростить просмотр длинных электронных писем и цепочек сообщений, предоставляя пользователям краткое изложение основного содержания.
Основные изменения:
  • Автоматические результаты. Раньше пользователи должны были вручную нажимать кнопку «Summarize this email» для получения итога. Теперь Gemini автоматически создает итоги для длинных листов или цепочек с несколькими ответами, размещая их в верхней части листа.
  • Обновление в реальном времени. Результаты обновляются автоматически при поступлении новых ответов в цепочке, обеспечивая актуальность информации.
  • Языковая поддержка. В настоящее время функция доступна только для англоязычных писем.
Функция автоматических итогов писем в Gmail вводится постепенно. Для доменов с типом обновления Rapid Release она стала доступна с 29 мая 2025 года. В случае доменов с Scheduled Release развертывание продлится до 15 дней с момента начала внедрения.
Читайте также
Пользователи, ранее купившие приложения Gemini Business или Gemini Enterprise, также получат эту функцию.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо активировать «умные функции и персонализацию» в настройках Gmail. Администраторы могут управлять этими настройками через консоль администратора.
Кроме автоматических итогов, Gemini в Gmail также предлагает:
  • помощь в создании черновиков писем;
  • предложения ответов на письма;
  • интеграцию с Google Календарем для создания, редактирования или удаления событий.
По материалам:
double.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems