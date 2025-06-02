Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini — Finance.ua

Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini Сегодня 07:34 — Технологии&Авто

Gmail вводит автоматические итоги писем с помощью Gemini

Google анонсировала новую функцию для пользователей Gmail на Android и iOS: автоматические итоги писем, созданные с помощью искусственного интеллекта Gemini.

Это обновление призвано упростить просмотр длинных электронных писем и цепочек сообщений, предоставляя пользователям краткое изложение основного содержания.

Основные изменения:

Автоматические результаты. Раньше пользователи должны были вручную нажимать кнопку «Summarize this email» для получения итога. Теперь Gemini автоматически создает итоги для длинных листов или цепочек с несколькими ответами, размещая их в верхней части листа.

Обновление в реальном времени. Результаты обновляются автоматически при поступлении новых ответов в цепочке, обеспечивая актуальность информации.

Языковая поддержка. В настоящее время функция доступна только для англоязычных писем.

Функция автоматических итогов писем в Gmail вводится постепенно. Для доменов с типом обновления Rapid Release она стала доступна с 29 мая 2025 года. В случае доменов с Scheduled Release развертывание продлится до 15 дней с момента начала внедрения.

Пользователи, ранее купившие приложения Gemini Business или Gemini Enterprise, также получат эту функцию.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо активировать «умные функции и персонализацию» в настройках Gmail. Администраторы могут управлять этими настройками через консоль администратора.

Кроме автоматических итогов, Gemini в Gmail также предлагает:

помощь в создании черновиков писем;

предложения ответов на письма;

интеграцию с Google Календарем для создания, редактирования или удаления событий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.