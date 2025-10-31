Где в Украине предлагают работу с жильем Сегодня 15:23

Где в Украине предлагают работу с жильем

В 2025 г. на Едином портале вакансий Государственной службы занятости работодатели предлагали 3,9 тыс. вакансий с бесплатным жильем для работников.

По состоянию на октябрь еще доступно почти 1,2 тыс. таких предложений.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Где предлагают работу с жильем

Больше всего вакансий с жильем — во Львовской области (более 200) и в Киеве (190).

Меньше всего — в прифронтовой Сумщине (1 вакансия), а также в Донецкой и Запорожской областях (по 3). При этом из всех вакансий с жильем закрыто лишь около 40%.

Самые популярные профессии, где работодатели предоставляют жилье:

водители,

грузчики,

швеи,

монтажники,

повара,

охранники,

слесари-ремонтники.

Среди регионов, где больше всего людей трудоустроились с жильем, лидируют Днепропетровская (445 работников) и Киевская области (243 работника).

Чтобы найти вакансии в вашем регионе, можно воспользоваться Единым порталом вакансий , выбрав опцию «Вакансии с жильем», или обратиться в ближайший центр занятости и узнать актуальные предложения.

Напомним, как мы сообщали ранее, работа в IТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой (в среднем 56 085 грн). На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн, а руководители отделений — более 58 тыс. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.