Где в Украине чаще всего покупают электромобили — Finance.ua

Где в Украине чаще всего покупают электромобили
В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 5130 ед. (91% б/у);
- город Киев — 4897 ед. (64% б/у);
- Днепропетровская обл. — 3078 ед. (76% б/у);
- Киевская обл. — 2700 ед. (68% б/у);
- Винницкая обл. — 2289 ед (89% б/у).
Самые популярные модели
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих региональных рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Nissan Leaf — во Львовской, Винницкой, Днепропетровской областях;
- Tesla Model 3 — в Киеве и Киевской области.
Напомним, рынок электромобилей в текущем году, как ожидается, вырастет на 21%. По прогнозу BloombergNEF, мировые продажи пассажирских электромобилей — аккумуляторных электромобилей и заряжаемых гибридов — возрастут на 21% в 2024 году до 16,7 млн, причем 70% из них будут полностью электрическими.
С начала года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,5 раза больше, чем реализация новых автомобилей за тот же период. Средний возраст подержанных машин, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 10,3 года.
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