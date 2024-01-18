Где в Украине чаще всего покупают электромобили — Finance.ua

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Где в Украине чаще всего покупают электромобили

Личные финансы
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Где в Украине чаще всего покупают электромобили
Где в Украине чаще всего покупают электромобили
В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  1. Львовская область — 5130 ед. (91% б/у);
  2. город Киев — 4897 ед. (64% б/у);
  3. Днепропетровская обл. — 3078 ед. (76% б/у);
  4. Киевская обл. — 2700 ед. (68% б/у);
  5. Винницкая обл. — 2289 ед (89% б/у).

Самые популярные модели

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих региональных рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
  • Nissan Leaf — во Львовской, Винницкой, Днепропетровской областях;
  • Tesla Model 3 — в Киеве и Киевской области.
Напомним, рынок электромобилей в текущем году, как ожидается, вырастет на 21%. По прогнозу BloombergNEF, мировые продажи пассажирских электромобилей — аккумуляторных электромобилей и заряжаемых гибридов — возрастут на 21% в 2024 году до 16,7 млн, причем 70% из них будут полностью электрическими.
С начала года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,5 раза больше, чем реализация новых автомобилей за тот же период. Средний возраст подержанных машин, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 10,3 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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