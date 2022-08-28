Где в Польше больше всего украинцев: список городов — Finance.ua

Где в Польше больше всего украинцев: список городов
Соседняя Польша всегда была страной, которая принимала немало украинцев — до начала полномасштабной войны там проживало 2 миллиона наших граждан.
В 2022 году в Польшу прибыло рекордное количество украинцев. Украинско-польскую границу с 24 февраля пересекли 5 миллионов граждан Украины. Социологи говорят, что украинцы составляют около 8% всего населения Польши.
В каких городах Польши больше всего украинцев
Граждане Украины не расселяются по стране равномерно. Очевидно, что есть города, которые больше привлекают, в частности, лучшими условиями труда, образования, жильем, инфраструктурой. Поэтому обычно украинцы едут в большие города страны.
Так, больше всего украинцев в Жешуве — они составляют 37% от всех жителей города.
Также наиболее популярны среди украинцев следующие польские города:
- 34% украинцев от общего числа жителей в Гданьске;
- 33% — в Катовице;
- по 23% — в Кракове и Вроцлаве;
- 20% — в Люблине;
- 16% — в Познани;
- 15% — в Щецине;
- 13% — в Варшаве.
При этом меньше всего граждан Украины привлекает Белосток, Лодзь и Быдгощ.
Справка Finance.ua:
- цифровые водительские права и техпаспорт в «Дія» вскоре будут отображаться в польском приложении mObywatel благодаря услуге кроссгосударственного шеринга;
- в Польше уровень безработицы в июле составил 4,9%, что является самым низким показателем за последние 32 года, то есть за все время с момента падения коммунизма и начала рыночных реформ в стране;
- в Польше в 2023 году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, внедряющие две директивы ЕС — о прозрачных и предсказуемых условиях труда, а также родительская директива (или документ о work-life balance). Что это значит — рассказывали здесь.
Как беженцам найти работу за границей или в Украине
Поделиться новостью