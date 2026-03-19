Где в мире запустят самый мощный ИИ-суперкомпьютер

Правительство Великобритании объявило об инвестиции в размере £45 млн (около $60 млн) в создание нового суперкомпьютера с искусственным интеллектом, который должен ускорить исследование термоядерного синтеза.

Об этом пишет Interesting Engineering

Система под названием Sunrise AI supercomputer будет размещена на кампусе Управления атомной энергии Великобритании в Калгеме (Оксфордшир) и, как ожидается, начнет работу уже в июне.

По словам чиновников, новый суперкомпьютер поможет ученым лучше понять сложную физику процессов в термоядерных реакторах. Сочетание высокопроизводительных вычислений с моделями искусственного интеллекта позволит тестировать научные идеи в виртуальной среде еще до создания дорогостоящих экспериментальных установок.

«Sunrise AI supercomputer называют самым мощным ИИ-ориентированным суперкомпьютером, специально созданным для исследований в сфере термоядерной энергетики. Его финансирует Министерство энергетической безопасности и „чистого нуля“ Великобритании, а мощность системы составит около 1,4 мегаватта», — говорится в статье.

Система позволяет создавать так называемые цифровые двойники — виртуальные копии термоядерных установок. Благодаря этому ученые смогут проверять конструкции и режимы работы реакторов без необходимости строить физические прототипы.

Ожидается, что суперкомпьютер обеспечит до 6,76 exaFLOPS производительность задач искусственного интеллекта, что станет значительным прорывом в возможностях моделирования.

Технически система будет работать на процессорах AMD EPYC и графических ускорителях Instinct, размещенных на серверах Dell PowerEdge. Систему хранения данных обеспечит компания WEKA, а к проекту также подключены Intel и Кембриджский университет.

Ученые надеются, что новый суперкомпьютер поможет решить ряд ключевых проблем: моделирование турбулентной плазмы, температура которой превышает температуру ядра Солнца; создание материалов, способных выдерживать экстремальные условия в реакторах; разработку технологий для получения трития — топлива будущих термоядерных станций.

Sunrise AI supercomputer также станет важным инструментом для нескольких крупных национальных программ, в частности: инициативы LIBRTI, занимающейся технологиями топливного цикла трития; флагманского проекта термоядерного синтеза STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), предусматривающего создание прототипа термоядерной электростанции в 2040-х годах.

По словам доктора Роб Акерса, директора вычислительных программ Управления по атомной энергии Великобритании, новые вычислительные возможности позволят значительно ускорить исследования благодаря цифровому тестированию решений.

«Sunrise обеспечит эти возможности термоядерного синтеза, сочетая высокоточное моделирование с базирующимся на физике искусственным интеллектом для разработки прогнозных цифровых двойников, которые уменьшат затраты, риски и время обучения, что в противном случае требовало бы дорогостоящих и трудоемких физических испытаний», — сказал ученый.

