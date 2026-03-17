Гарантии, больше зарплаты и отпуска: какие обновления ожидают трудовое законодательство Украины
Как сообщает Минэкономики, Институт Тони Блэра подготовил Белую книгу по проекту Трудового кодекса Украины. Он включает в себя независимый анализ ключевых положений проекта и их потенциального влияния на рынок труда, экономику и систему трудовых отношений.
Результаты Белой книги подтвердили: модернизация трудового законодательства — это вопрос не только обновления правовых норм, но и важный инструмент экономического восстановления, формализации занятости, повышения качества рабочих мест и приближения Украины к европейской социальной модели.
О чем идет речь
Это шаг к гармонизации с ЕС, формированию более предсказуемого рынка труда и замены правил более четкой и более выполняемой рамкой для работников и работодателей.
Эффект от реализации предусмотренных решений может составить около 302 тысяч формальных рабочих мест и примерно 43,4 млрд грн чистого фискального эффекта в год.
Базовые трудовые гарантии
Проект Трудового кодекса предусматривает новый подход к минимальной заработной плате:
- она должна определяться и в месячном,
- и в почасовом измерении,
- а ее уровень должен постепенно приблизиться к 50% от средней заработной платы по экономике.
Что это дает. Стартовый переход к этому подходу будет означать повышение законодательно установленного минимального уровня оплаты труда, что может повлиять почти на 4 миллиона работников.
Баланс работы и отдыха
Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается с 24 до 28 календарных дней, что согласуется со стандартами МОТ и ЕС.
Что это дает. Это улучшает предсказуемость правил, уменьшает информационную асимметрию, способствует снижению истощения работников и положительно влияет на производительность труда.
Участие женщин в рынке труда
Проект предусматривает дополнительные 4 месяца родительского отпуска на каждого ребенка, из которых по два месяца — индивидуальное право каждого родителя и они не могут быть переданы.
Что это дает. Такой подход может добавить около 86 тысяч человек к чистой занятости и обеспечить около 7 млрд грн ежегодной чистой выгоды для государства.
Читайте также
Детенизация занятости
Риск-ориентированная и институционально независимая инспекция труда способна стимулировать переход от 110 до 210 тысяч рабочих мест в формальный сектор и обеспечить 9−19 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.
Значение цифровизации
Признание электронной письменной формы трудового договора и полноценного электронного документооборота может дать бизнесу около 226 млн грн прямой административной экономии в год, а также уменьшить количество споров и ускорить оформление работников.
Инклюзивность и вхождение в рынок труда новых групп работников
В частности, ученический трудовой договор определен как механизм, который формализует сочетание обучения с работой и создает структурированный путь к первому официальному трудоустройству.
Что это дает. По консервативному сценарию это может дать около 56 тысяч дополнительно формализованных работников и примерно 3,4 млрд грн налоговых поступлений ежегодно.
Согласованные положения по недискриминации и поддержке ветеранов способствуют более широкому участию в рынке труда и добросовестной конкуренции за рабочие места.
Правила для работников и бизнеса
Трудовой кодекс может заменить распыленное регулирование новыми стандартами, включая электронную письменную форму, четкие правила по минимальной заработной плате и отпускам, а также трудовой арбитраж, позволяющий разрешать споры примерно за 20 дней вместо многомесячного судебного процесса.
Что это дает. В случае широкого использования арбитража совокупная ежегодная экономия для работников и работодателей может достигнуть 5,3 млрд грн, а дополнительный эффект для эффективности системы правосудия составит около 970 млн грн.
Европейская интеграция Украины
Проект усиливает согласованность с ключевыми стандартами ЕС и МОТ по рабочему времени, равенству, безопасности труда, социальному диалогу, родительскому отпуску и инспекционной деятельности.
Что это дает. Повышение доверия со стороны европейских и международных партнеров, а также создаст более последовательную основу социального диалога внутри страны.
Поделиться новостью
