0 800 307 555
ру
Где в ЕС самый высокий уровень занятости (инфографика)

66
В четвертом квартале 2025 года в ЕС были заняты 198,1 миллиона человек.
Об этом говорится ежеквартальной статистике Евростата, мы выбрали основное.
Уровень занятости в ЕС для лиц в возрасте 20−64 лет составил 76,3%, это больше 76,2% в третьем квартале 2025 года, как показано на рисунке ниже.
Общий дефицит рабочей силы в ЕС

Дефицит представляет собой неудовлетворенную потребность в работе, которая составляет 23,8 миллиона человек.
В четвертом квартале 2025 года 12 миллионов человек были безработными. Сезонно скорректированный уровень безработицы в ЕС составил 5,7%, что меньше 5,8% в третьем квартале 2025 года.
Неполная занятость работников с неполным рабочим днем ​​составляла 2,3% от расширенной рабочей силы.
  • Те, кто активно ищет работу, но не может устроиться, составили 0,8%.
  • Те, кто доступен для работы, но не ищет ее, составили 2,3%.

Наибольший рост необеспеченности рынка труда

По сравнению с третьим кварталом 2025 года в четвертом квартале 2025 года уровень незанятости на рынке труда увеличился в 14 странах ЕС.
Наибольший рост был зарегистрирован:
  • в Литве (+1,2 п.п.),
  • Финляндии (+0,9 п.п.),
  • Бельгии (+0,8 п.п.)
  • Люксембурге (+0,7 п.п.).
Он оставался стабильным в Венгрии и Словакии и упал еще в 11 странах.
Наибольшее сокращение было зарегистрировано в Болгарии, Италии и Португалии (-0,6 п.п. каждая).
Занятость выросла в 11 странах ЕС, причем наибольший рост был зарегистрирован на Кипре (+0,6 п.п.), а также в Австрии, Латвии, Греции и Испании (+0,4 п.п. каждая).
Наибольшее сокращение было зафиксировано в Люксембурге (-1,1 п.п.), Дании и Эстонии (-0,6 п.п. каждая), а также на Мальте (-0,5 п.п.), как показано на рисунке 2. Между третьим и четвертым кварталами 2025 года уровень занятости изменился в 22 странах. Нидерланды и Словения.

Мужчины vs женщины

Наибольший рост уровня занятости мужчин среди стран ЕС был зарегистрирован:
  • в Ирландии (+0,8 п.п.),
  • Испании (+0,7 п.п.)
  • Австрии (+0,6 п.п.).
Наибольшее снижение уровня занятости женщин среди стран ЕС было зафиксировано:
  • в Люксембурге (на -2,0 п.п.)
  • на Мальте (на -1,0 п.п.).
Наибольшее снижение уровня занятости мужчин среди стран ЕС было зарегистрировано в Эстонии и Литве (у обоих на -0,7 п.п.).
Ранее писали, что статистика показывает, что с 2019 года наибольший рост уровня вакансий в ЕС наблюдался среди рабочих на производствах.

Где наибольший рост уровня вакансий:

  • менеджеры по продажам, маркетингу и развитию,
  • прочие работники по продажам,
  • работники транспорта и хранения,
  • прочие вспомогательные канцелярские работники.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems