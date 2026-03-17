Где в ЕС самый высокий уровень занятости (инфографика) Сегодня 17:00

В четвертом квартале 2025 года в ЕС были заняты 198,1 миллиона человек.

Об этом говорится ежеквартальной статистике Евростата, мы выбрали основное.

Уровень занятости в ЕС для лиц в возрасте 20−64 лет составил 76,3%, это больше 76,2% в третьем квартале 2025 года, как показано на рисунке ниже.

Общий дефицит рабочей силы в ЕС

Дефицит представляет собой неудовлетворенную потребность в работе, которая составляет 23,8 миллиона человек.

В четвертом квартале 2025 года 12 миллионов человек были безработными. Сезонно скорректированный уровень безработицы в ЕС составил 5,7%, что меньше 5,8% в третьем квартале 2025 года.

Неполная занятость работников с неполным рабочим днем ​​составляла 2,3% от расширенной рабочей силы.

Те, кто активно ищет работу, но не может устроиться, составили 0,8%.

Те, кто доступен для работы, но не ищет ее, составили 2,3%.

Наибольший рост необеспеченности рынка труда

По сравнению с третьим кварталом 2025 года в четвертом квартале 2025 года уровень незанятости на рынке труда увеличился в 14 странах ЕС.

Наибольший рост был зарегистрирован:

в Литве (+1,2 п.п.),

Финляндии (+0,9 п.п.),

Бельгии (+0,8 п.п.)

Люксембурге (+0,7 п.п.).

Он оставался стабильным в Венгрии и Словакии и упал еще в 11 странах.

Наибольшее сокращение было зарегистрировано в Болгарии, Италии и Португалии (-0,6 п.п. каждая).

Занятость выросла в 11 странах ЕС, причем наибольший рост был зарегистрирован на Кипре (+0,6 п.п.), а также в Австрии, Латвии, Греции и Испании (+0,4 п.п. каждая).

Наибольшее сокращение было зафиксировано в Люксембурге (-1,1 п.п.), Дании и Эстонии (-0,6 п.п. каждая), а также на Мальте (-0,5 п.п.), как показано на рисунке 2. Между третьим и четвертым кварталами 2025 года уровень занятости изменился в 22 странах. Нидерланды и Словения.

Мужчины vs женщины

Наибольший рост уровня занятости мужчин среди стран ЕС был зарегистрирован:

в Ирландии (+0,8 п.п.),

Испании (+0,7 п.п.)

Австрии (+0,6 п.п.).

Наибольшее снижение уровня занятости женщин среди стран ЕС было зафиксировано:

в Люксембурге (на -2,0 п.п.)

на Мальте (на -1,0 п.п.).

Наибольшее снижение уровня занятости мужчин среди стран ЕС было зарегистрировано в Эстонии и Литве (у обоих на -0,7 п.п.).

Ранее писали, что статистика показывает , что с 2019 года наибольший рост уровня вакансий в ЕС наблюдался среди рабочих на производствах.

Где наибольший рост уровня вакансий:

менеджеры по продажам, маркетингу и развитию,

прочие работники по продажам,

работники транспорта и хранения,

прочие вспомогательные канцелярские работники.

