Где в ЕС самый высокий уровень занятости (инфографика)
В четвертом квартале 2025 года в ЕС были заняты 198,1 миллиона человек.
Об этом говорится ежеквартальной статистике Евростата, мы выбрали основное.
Уровень занятости в ЕС для лиц в возрасте 20−64 лет составил 76,3%, это больше 76,2% в третьем квартале 2025 года, как показано на рисунке ниже.
Общий дефицит рабочей силы в ЕС
Дефицит представляет собой неудовлетворенную потребность в работе, которая составляет 23,8 миллиона человек.
В четвертом квартале 2025 года 12 миллионов человек были безработными. Сезонно скорректированный уровень безработицы в ЕС составил 5,7%, что меньше 5,8% в третьем квартале 2025 года.
Неполная занятость работников с неполным рабочим днем составляла 2,3% от расширенной рабочей силы.
- Те, кто активно ищет работу, но не может устроиться, составили 0,8%.
- Те, кто доступен для работы, но не ищет ее, составили 2,3%.
Наибольший рост необеспеченности рынка труда
По сравнению с третьим кварталом 2025 года в четвертом квартале 2025 года уровень незанятости на рынке труда увеличился в 14 странах ЕС.
Наибольший рост был зарегистрирован:
- в Литве (+1,2 п.п.),
- Финляндии (+0,9 п.п.),
- Бельгии (+0,8 п.п.)
- Люксембурге (+0,7 п.п.).
Он оставался стабильным в Венгрии и Словакии и упал еще в 11 странах.
Наибольшее сокращение было зарегистрировано в Болгарии, Италии и Португалии (-0,6 п.п. каждая).
Занятость выросла в 11 странах ЕС, причем наибольший рост был зарегистрирован на Кипре (+0,6 п.п.), а также в Австрии, Латвии, Греции и Испании (+0,4 п.п. каждая).
Наибольшее сокращение было зафиксировано в Люксембурге (-1,1 п.п.), Дании и Эстонии (-0,6 п.п. каждая), а также на Мальте (-0,5 п.п.), как показано на рисунке 2. Между третьим и четвертым кварталами 2025 года уровень занятости изменился в 22 странах. Нидерланды и Словения.
Мужчины vs женщины
Наибольший рост уровня занятости мужчин среди стран ЕС был зарегистрирован:
- в Ирландии (+0,8 п.п.),
- Испании (+0,7 п.п.)
- Австрии (+0,6 п.п.).
Наибольшее снижение уровня занятости женщин среди стран ЕС было зафиксировано:
- в Люксембурге (на -2,0 п.п.)
- на Мальте (на -1,0 п.п.).
Наибольшее снижение уровня занятости мужчин среди стран ЕС было зарегистрировано в Эстонии и Литве (у обоих на -0,7 п.п.).
Ранее писали, что статистика показывает, что с 2019 года наибольший рост уровня вакансий в ЕС наблюдался среди рабочих на производствах.
Где наибольший рост уровня вакансий:
- менеджеры по продажам, маркетингу и развитию,
- прочие работники по продажам,
- работники транспорта и хранения,
- прочие вспомогательные канцелярские работники.
Поделиться новостью
Также по теме
День финансов: дедлайн МВФ по налогам, обновление трудового законодательства, расширение для бронирования
Гривна просела до 44: почему растет курс доллара и что дальше
Где в ЕС самый высокий уровень занятости (инфографика)
Спасайте капитал. Какая валюта надежнее на этой неделе? Эксперт прогнозирует курс валют
Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты за газ
ДТП без стресса: как автогражданка защищает водителей и их кошельки