Где в Европе самая дешевая мобильная связь
В 2026 году цены на мобильную связь в Европе существенно отличаются в зависимости от страны. В некоторых государствах за 5−10 евро в месяц можно получить большой пакет интернета и звонков, в то время как в других даже базовые тарифы стоят в несколько раз дороже.
Как пишет 24 Канал, разница объясняется уровнем конкуренции между операторами, доходами населения, государственным регулированием и расходами на развитие инфраструктуры.
Где мобильная связь самая дешевая
Самые выгодные тарифы обычно предлагают страны с высокой конкуренцией между операторами.
Польша
Польша стабильно входит в число стран с самой дешевой мобильной связью в Европе. Базовые пакеты стоят от 5 до 9 евро в месяц. По данным Numbeo, средняя цена тарифа со звонками и 10 ГБ интернета составляет 8,62 евро.
Италия
После выхода на рынок оператора Iliad Italia, цены на мобильную связь в стране заметно снизились. Сегодня пакеты с большим объемом Интернета стоят в среднем 10,70 евро в месяц.
Испания
Благодаря обилию операторов и бюджетных брендов, таких как Lowi, в Испании можно найти тарифы с 50−100 ГБ интернета по умеренной цене. Средняя стоимость составляет 16,24 евро в месяц.
Франция
Во Франции цены ниже, чем в Германии или Великобритании, но выше, чем в Польше и Италии. В среднем тариф стоит 19,28 евро в месяц.
В каких странах связь самая дорогая
Высокие цены обычно наблюдаются в странах с высокими доходами населения и значительными затратами на инфраструктуру.
Германия
Одной из самых дорогих мобильная связь среди крупных европейских стран остается в Германии.
Хотя бюджетные предложения существуют, средний тариф с комфортным пакетом интернета часто стоит 15−25 евро в месяц, а в премиум-сегменте еще больше, как свидетельствуют данные SimFinder.
В среднем мобильная связь обойдется в 23,47 евро в месяц за пакет с 10 гигабайтами интернета.
Нидерланды
В этой стране за мобильную связь в среднем придется платить 21,09 евро в месяц.
Норвегия
Норвегия остается одним из самых дорогих рынков в Европе. Здесь расценки диктуют высокий уровень доходов населения, значительные расходы операторов на покрытие большой и сложной по рельефу территории, а также высокие цены на услуги в стране. Средний тариф стоит 34,01 евро в месяц.
Другие дорогие страны
Среди небольших, но богатых государств высокие цены также характерны для:
- Монако — 47,00 евро в месяц;
- Лихтенштейна — 37,23 евро;
- Люксембурга — 26,60 евро.
В Великобритании стоимость тарифов также остается высокой и может достигать 35 евро в месяц.
Ранее Finance.ua сообщал, что мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии.
Поделиться новостью
Также по теме
Война США с Ираном уже обошлась мировым компаниям в $25 миллиардов — Reuters
ТОП-6 самых лучших наушников
5 скрытых функций Android
В россии уже 3 месяца продолжается системный банковский кризис
Шакира выиграла суд против Налоговой Испании и получит более 60 миллионов евро
Какие города в Польше наиболее безопасны в плане вероятных угроз