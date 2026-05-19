Где в Европе самая дешевая мобильная связь

Люди со смартфонами
В 2026 году цены на мобильную связь в Европе существенно отличаются в зависимости от страны. В некоторых государствах за 5−10 евро в месяц можно получить большой пакет интернета и звонков, в то время как в других даже базовые тарифы стоят в несколько раз дороже.
Как пишет 24 Канал, разница объясняется уровнем конкуренции между операторами, доходами населения, государственным регулированием и расходами на развитие инфраструктуры.

Где мобильная связь самая дешевая

Самые выгодные тарифы обычно предлагают страны с высокой конкуренцией между операторами.

Польша

Польша стабильно входит в число стран с самой дешевой мобильной связью в Европе. Базовые пакеты стоят от 5 до 9 евро в месяц. По данным Numbeo, средняя цена тарифа со звонками и 10 ГБ интернета составляет 8,62 евро.
Италия

После выхода на рынок оператора Iliad Italia, цены на мобильную связь в стране заметно снизились. Сегодня пакеты с большим объемом Интернета стоят в среднем 10,70 евро в месяц.

Испания

Благодаря обилию операторов и бюджетных брендов, таких как Lowi, в Испании можно найти тарифы с 50−100 ГБ интернета по умеренной цене. Средняя стоимость составляет 16,24 евро в месяц.

Франция

Во Франции цены ниже, чем в Германии или Великобритании, но выше, чем в Польше и Италии. В среднем тариф стоит 19,28 евро в месяц.
В каких странах связь самая дорогая

Высокие цены обычно наблюдаются в странах с высокими доходами населения и значительными затратами на инфраструктуру.

Германия

Одной из самых дорогих мобильная связь среди крупных европейских стран остается в Германии.
Хотя бюджетные предложения существуют, средний тариф с комфортным пакетом интернета часто стоит 15−25 евро в месяц, а в премиум-сегменте еще больше, как свидетельствуют данные SimFinder.
В среднем мобильная связь обойдется в 23,47 евро в месяц за пакет с 10 гигабайтами интернета.
Нидерланды

В этой стране за мобильную связь в среднем придется платить 21,09 евро в месяц.

Норвегия

Норвегия остается одним из самых дорогих рынков в Европе. Здесь расценки диктуют высокий уровень доходов населения, значительные расходы операторов на покрытие большой и сложной по рельефу территории, а также высокие цены на услуги в стране. Средний тариф стоит 34,01 евро в месяц.

Другие дорогие страны

Среди небольших, но богатых государств высокие цены также характерны для:
  • Монако — 47,00 евро в месяц;
  • Лихтенштейна — 37,23 евро;
  • Люксембурга — 26,60 евро.
В Великобритании стоимость тарифов также остается высокой и может достигать 35 евро в месяц.
Ранее Finance.ua сообщал, что мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии.
По материалам:
Телеканал 24
