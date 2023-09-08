Где в Европе больше всего дорожает жилье и сколько стоит аренда квартир (инфографика) — Finance.ua

Где в Европе больше всего дорожает жилье и сколько стоит аренда квартир (инфографика) Сегодня 10:02 — Недвижимость

Где в Европе больше всего дорожает жилье и сколько стоит аренда квартир (инфографика)

Арендная плата за квартиры растет по всей Европе. На дефицит свободного жилья и спрос повлияла трудовая миграция и наплыв беженцев из Украины.

В каких городах Европы больше всего дорожает жилье и во сколько обойдется аренда однокомнатной квартиры, сообщает Bloomberg

В целом самые высокие средние цены на съемные однокомнатные квартиры во втором квартале 2023 года зафиксированы в таких городах Европы:

Цены на аренду квартир растут из-за дефицита жилья в Европе

В крупнейших городах Европы арендаторы сталкиваются с острым дефицитом жилья. Это ведет цены к рекордному уровню.

Во многих столицах поиск квартиры в аренду становится сложной задачей. Например, в Цюрихе претенденты берут на просмотр квартиры вино и шоколад, чтобы хозяева предпочли их среди сотни других потенциальных квартирантов в очереди.

В Дублине и Лиссабоне молодые специалисты бросают работу и возвращаются жить к родителям. В Ирландии с населением более 5 млн человек по состоянию на 1 августа 2023 года было доступно около 1200 объектов недвижимости.

В Амстердаме студенты университета месяцами не могут найти жилье до начала учебы. В столицу Нидерландов только в 2022 году приехали 18 000 человек. Городские власти подсчитали, что чрезвычайный рост населения привел к тому, что в городе не хватает около 200 000 квартир.

В Париже проблему на рынке недвижимости создают квалифицированные иностранные специалисты, которые могут платить за аренду больше местных.

Тенденция к стремительному росту арендной платы после пандемии усилилась из-за относительно небольших размеров городов и большей концентрации исторических и малоэтажных зданий.

«Арендная плата растет, и это особенно усложняет жизнь людям, не имеющим унаследованного богатства», — отметила профессор экономики жилья в Лондонской школе экономики Кристин Уайтхед.

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Во многих городах Восточной Европы дефицит жилья и резкий рост цен на аренду обостряется из-за наплыва беженцев от войны в Украине, отмечает издание.

В частности, Эстония является одной из самых популярных стран среди украинских беженцев. В 2022 году цены на аренду жилья там подскочили на 22%. Поэтому арендаторы из Таллинна переселяются в небольшие города за пределами столицы, чтобы снимать жилье подешевле.

В каких городах Европы самая дорогая аренда однокомнатных квартир

Платформа по аренде жилья в европейских городах Housing Anywhere составляет рейтинг цен на жилье для студентов или молодых специалистов — преимущественно однокомнатные квартиры, частные комнаты или квартиры-студии. По последним данным платформы, во втором квартале 2023 г. средние цены на аренду жилья в Европе выросли на 9,6% по сравнению с 2022 годом в зависимости от типа помещений.

Отдельные комнаты подорожали в среднем на 9,7% по сравнению с прошлым годом. Больше всего — в Лиссабоне (на 29,4%), Гааге (28,6%) и Берлине (22,6%).

Однокомнатные квартиры в среднем стали дороже на 9,1%. Больше всего арендные ставки выросли в Будапеште (42,9%), Гааге (27,8%) и Утрехте (25,8%).

В то же время студии лидируют по скачку цен на аренду — в среднем 10,1% по сравнению с прошлым годом. Рекордное удорожание такого жилья произошло в Лиссабоне (70,3%), Флоренции (33,3%) и Гамбурге (27,4%).

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