Покупатели жилья в Польше смогут сэкономить тысячи евро: суть нововведения — Finance.ua

Покупатели жилья в Польше смогут сэкономить тысячи евро: суть нововведения Сегодня 12:04 — Недвижимость

Покупатели жилья в Польше смогут сэкономить тысячи евро: суть нововведения

С 31 августа покупатели жилья на вторичном рынке в Польше смогут сэкономить деньги. С этого дня вступает в силу закон, который отменяет 2% налога при покупке такой недвижимости.

Нововведение касается людей, покупающих квартиру или дом в Польше впервые, сообщает yavp.pl.

Каковы условия более дешевого приобретения жилья в Польше с 31 августа

Налог на гражданско-правовые операции (PCC) распространяется только на вторичный рынок недвижимости. Те, кто покупает жилье на первичном рынке, не платят этот налог.

Отмена налога при покупке ненового жилья делает квартиры и дома этой категории доступнее. Если раньше за такую ​​квартиру стоимостью 100 тысяч евро нужно было заплатить налог PCC в 2000 евро, то теперь эти деньги остаются в кармане покупателя.

Не платить налог могут только те, у кого в Польше не было до этого жилой недвижимости — даже наследства или доли в общей квартире или доме.

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Также с 1 января 2024 года вступит в силу еще одна норма. Налог PCC в 6% будет введен для тех, кто покупает 6 и более квартир в одном доме или жилом комплексе. Такие покупатели за квартиру в 100 тысяч евро заплатят 6000 налога. Это новшество призвано ограничить спекулятивную скупку недвижимости.

Сколько стоят квартиры в крупных городах Польши

В июле 2023 года рынок недвижимости в Польше пережил ценовой бум, сообщал expander.pl . Цены на квартиры в 8 из 17 городов в исследовании установили новые рекорды.

Самые высокие средние цены за квадратный метр жилья в этих городах в июле 2023 года были следующие:

Варшава (14 265 злотых или 3191 евро);

Краков (12 664 злотых или 2823 евро);

Вроцлав (11 279 злотых или 2523 евро).

Белосток (8898 злотых или 1990 евро);

Люблин (8878 злотых или 1986 евро);

Торунь (7997 злотых или 1789 евро);

Лодзь (7903 злотых или 1768 евро);

Сосновец (6480 злотых или 1450 евро);

Эксперты прогнозируют, что при большом спросе на жилье рост цен до конца года может достичь 10%.

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