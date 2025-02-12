Где в ЕС наибольшая плотность железнодорожной сети (инфографика) — Finance.ua
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Где в ЕС наибольшая плотность железнодорожной сети (инфографика)

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Где в ЕС наибольшая плотность железнодорожной сети (инфографика)
Где в ЕС наибольшая плотность железнодорожной сети (инфографика)
В 2023 году железнодорожная сеть ЕС насчитывала 200 947 км железнодорожных линий, причем наибольшая плотность наблюдалась в крупных городах и других населенных пунктах и ​​вокруг них.
Наибольшая плотность железнодорожной сети зарегистрирована в Чехии, где 123,2 м железнодорожных путей на км².
Другие страны ЕС с высокой плотностью включали Бельгию (119,2 м/км2), Германию (109,5 м/км2) и Люксембург (104,8 м/км2).
<i>инфографика Еurostat</i>
инфографика Еurostat
С другой стороны, самая низкая плотность железнодорожной сети была обнаружена в Греции (14,0 м/км2) и Финляндии (19,4 м/км2).
Низкая плотность была зафиксирована в Швеции (26,8 м/км²), Эстонии (27,2 м/км²), Португалии (27,8 м/км²), Латвии (28,9 м/км²) и Ирландии (29,8 м/км²).
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В железнодорожной сети ЕС линии высокоскоростной железной дороги, разработанные для скорости 250 км/ч или более, часто проходят через национальные границы, способствуя бесперебойному высокоскоростному путешествованиию по ЕС.
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В последнее десятилетие эта совместная сеть значительно возросла. С 2013 по 2023 годы она увеличилась на 2744 км (+47,2%) до 8556 км.
Где в ЕС наибольшая плотность железнодорожной сети (инфографика)
В 2023 году Испания лидировала с 3 190 км высокоскоростных линий, что на 66% больше, чем в 2013 году с 1 919 км, за ней следуют Франция с 2 748 км (+35% с 2 036 км), Германия с 1 163 км (+32% с 881 км) и Италия с 1 097 км (+63% с 675 км). В Бельгии зафиксировано 211 км высокоскоростных линий, а в Нидерландах — 90 км (оба без изменений с 2013 года). На Данию приходится 57 км, торжественно открытый в 2019 году.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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