Где в ЕС больше всего проживает населения (данные Евростата) — Finance.ua

Где в ЕС больше всего проживает населения (данные Евростата) Сегодня 09:22

Где в ЕС больше всего проживает населения (данные Евростата)

По состоянию на 1 января 2024 года в Европейском Союзе (ЕС) проживало 449 миллионов человек, что на 0,4% больше, чем 448 миллионов, зарегистрированных на 1 января 2023 года.

Наиболее густонаселенными странами ЕС были:

Германия (83,4 миллиона, 19% от общей численности населения ЕС)

Франция (68,4 миллиона, 15%)

Италия (58,9 миллиона, 13%)

Испания (48,6 миллиона, 11%)

Польша (36,6 миллиона, 8%)

В общей сложности на эти 5 стран приходилось 66% населения ЕС. На другом конце диапазона наименее населенными странами ЕС были Мальта (563 000 человек, что соответствует 0,1% общей численности населения ЕС), Люксембург (672 000, также 0,1%) и Кипр (934 000, 0,2%).

В течение 20-летнего периода с 1 января 2004 года по 1 января 2024 года общая численность населения ЕС выросла с 432,8 миллиона до 449,2 миллиона, что составляет рост на 4%.

За этот период 19 стран ЕС продемонстрировали рост населения, а 8 — сокращение. Наибольший относительный рост был зафиксирован в Люксембурге (48%), далее следуют Мальта (41%), Ирландия (33%) и Кипр (29%). Наибольшее относительное уменьшение наблюдалось в Латвии (-18%), Болгарии (-17%), Литве (-15%) и Румынии (-11%).

Наибольший абсолютный рост был зафиксирован во Франции и Испании (по 6,1 миллиона в обеих странах).

Наибольшее абсолютное уменьшение наблюдалось в Румынии (-2,5 миллиона), Польше (-1,6 миллиона) и Болгарии (-1,3 миллиона).

Плотность населения в ЕС

Плотность населения В 2023 году в ЕС этот показатель составлял 109 человек на км. Это значение существенно различалось меж странами ЕС.

Самая высокая плотность населения была зафиксирована на Мальте (1766 человек на 1 км²), за ней на определенном расстоянии следуют Нидерланды (526) и Бельгия (387). На другом конце диапазона находятся Финляндия (18 человек на 1 км²) и Швеция (26) с самой низкой плотностью населения.

Где больше женщин, чем мужчин

На 1 января 2024 года в ЕС насчитывалось 229 миллионов женщин и 220 миллионов мужчин.

Это соответствует соотношению 104,4 женщин на 100 мужчин, а это означает, что женщин было на 4,4% больше, чем мужчин. Женщин было больше, чем мужчин во всех странах ЕС, кроме Мальты, Швеции, Люксембурга и Словении.

Самое высокое соотношение было зафиксировано в Латвии (на 15,5% больше женщин, чем мужчин).

Старение населения

За период с 1 января 2004 года по 1 января 2024 доля лиц в возрасте 80 лет и старше возросла во всех странах ЕС. На уровне ЕС она выросла на 2,3 процентных пунктов (п.п.) с 3,8% до 6,1%. Наибольший рост наблюдался:

в Греции (+3,2 п.п., с 3,8% до 7,0%),

Латвии (+3,2 п.п., с 2,9% до 6,1%)

Португалии (также +3,2 п.п., с 3,8% до 7,0%)

Ниже всего — в Швеции (+0,5 п.п., с 5,3% до 5,8%).

Дети и молодежь

Доля детей и молодежи (в возрасте до 15 лет) в ЕС уменьшилась на 1,6 п.п., снизившись с 16,2% до 14,6%.

Снижение наблюдалось почти во всех странах ЕС, причем наибольшее снижение наблюдалось на Мальте (-5,9 п.п.) и Кипре (-5,1 п.п.).

Рост зафиксировали только Чехия (+0,6 п.п.), Эстония и Латвия (у обоих +0,2 п.п.), Словения и Болгария (у обеих +0,1 п.п.).

По состоянию на 1 января 2024 года доля детей и молодых подростков была самой высокой в ​​Ирландии (18,9%) и самой низкой в ​​Италии (12,2%).

ТОП самых комфортных стран в ЕС по уровню жизни. Ранее мы писали

ВВП на душу населения выше среднего по ЕС зафиксирован в 11 странах Евросоюза. Кроме Люксембурга, в топ-перечне есть также Ирландия, Нидерланды и Дания. Среди стран Европы, не входящих в еврозону, — Норвегия, Швейцария и Исландия.

Одни из самых мощных по интегрированным экономическим показателям страны Евросоюза, в частности Германия, Италия, Франция, имеют средний показатель ВВП на душу населения или несколько выше среднего.

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