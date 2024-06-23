У якій країні Євросоюзу найвищий рівень життя — дані Євростату (інфографіка) — Finance.ua
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У якій країні Євросоюзу найвищий рівень життя — дані Євростату (інфографіка)

Світ
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У якій країні Євросоюзу найвищий рівень життя — дані Євростату (інфографіка)
У якій країні Євросоюзу найвищий рівень життя — дані Євростату (інфографіка)
Актуальний показник валового внутрішнього продукту на душу населення в країнах єврозони є найвищим у Люксембурзі. Він складає 139% від середнього показника по країнах ЄС.
Такі дані публікує Євростат, з аналізом даних за підсумками 2023 року.

ТОП найкомфортніших країн в ЄС за рівнем життя

ВВП на душу населення вище середнього по ЄС зафіксовано в 11 країнах Євросоюзу.
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Крім Люксембургу, в топ-переліку є також Ірландія, Нідерланди і Данія. Серед країн Європи, що не входять до складу єврозони — Норвегія, Швейцарія та Ісландія.
У якій країні Євросоюзу найвищий рівень життя — дані Євростату (інфографіка)
Одні з найпотужніших за інтегрованими економічними показниками країни Євросоюзу, зокрема Німеччина, Італія, Франція, мають середній показник ВВП на душу населення або трохи вищий за середній.
Найнижчий показник ВВП на душу населення зафіксований у Болгарії. Низьким є показник ВВП на душу населення у Греції та Латвії.
У якій країні Євросоюзу найвищий рівень життя — дані Євростату (інфографіка)
Показник валового внутрішнього продукту на душу населення визначають як універсальний показник економічної активності населення і одночасно рівня життя.
Водночас валовий внутрішній продукт на душу населення не показує потужність всієї економіки, а лише демонструє потенційну якість розподілу національних багатств серед громадян держав.
Відповідний показник систематично розраховують експерти Євростату та інших національних і міжнародних статистичних організацій. Цей показник є обов’язковим для розуміння економічної та соціальної ситуації у країнах та регіонах.

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