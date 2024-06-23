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В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика)

Мир
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В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика)
В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика)
Актуальный показатель валового внутреннего продукта на душу населения в странах еврозоны самый высокий в Люксембурге. Он составляет 139% от среднего показателя по странам ЕС.
Такие данные публикует Евростат с анализом данных по итогам 2023 года.

ТОП самых комфортных стран в ЕС по уровню жизни

ВВП на душу населения выше среднего по ЕС зафиксирован в 11 странах Евросоюза.
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Кроме Люксембурга, в топ-листе есть также Ирландия, Нидерланды и Дания. Среди стран Европы, не входящих в еврозону — Норвегия, Швейцария и Исландия.
В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика)
Одни из самых мощных по интегрированным экономическим показателям страны Евросоюза, в частности Германия, Италия, Франция, имеют средний показатель ВВП на душу населения или несколько выше среднего.
Самый низкий показатель ВВП на душу населения зафиксирован в Болгарии. Низкий показатель ВВП на душу населения в Греции и Латвии.
В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика)
Показатель валового внутреннего продукта на душу населения определяется как универсальный показатель экономической активности населения и одновременно уровня жизни.
В то же время, валовой внутренний продукт на душу населения не показывает мощь всей экономики, а лишь демонстрирует потенциальное качество распределения национальных богатств среди граждан государств.
Соответствующий показатель систематически рассчитывают эксперты Евростата и других национальных и интернациональных статистических организаций. Этот показатель — обязателен для понимания экономической и социальной ситуации в странах и регионах.

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По материалам:
Дзеркало Тижня
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