В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика) Сегодня 20:05 — Мир

В какой стране Евросоюза самый высокий уровень жизни — данные Евростата (инфографика)

Актуальный показатель валового внутреннего продукта на душу населения в странах еврозоны самый высокий в Люксембурге. Он составляет 139% от среднего показателя по странам ЕС.

Такие данные публикует Евростат с анализом данных по итогам 2023 года.

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ВВП на душу населения выше среднего по ЕС зафиксирован в 11 странах Евросоюза.

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Кроме Люксембурга, в топ-листе есть также Ирландия, Нидерланды и Дания. Среди стран Европы, не входящих в еврозону — Норвегия, Швейцария и Исландия.

Одни из самых мощных по интегрированным экономическим показателям страны Евросоюза, в частности Германия, Италия, Франция, имеют средний показатель ВВП на душу населения или несколько выше среднего.

Самый низкий показатель ВВП на душу населения зафиксирован в Болгарии. Низкий показатель ВВП на душу населения в Греции и Латвии.

Показатель валового внутреннего продукта на душу населения определяется как универсальный показатель экономической активности населения и одновременно уровня жизни.

В то же время, валовой внутренний продукт на душу населения не показывает мощь всей экономики, а лишь демонстрирует потенциальное качество распределения национальных богатств среди граждан государств.

Соответствующий показатель систематически рассчитывают эксперты Евростата и других национальных и интернациональных статистических организаций. Этот показатель — обязателен для понимания экономической и социальной ситуации в странах и регионах.

Дзеркало Тижня По материалам:

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