Где уменьшилось, а где увеличилось количество украинцев с временной защитой — данные Евростата Сегодня 13:28 — Мир

Где уменьшилось, а где увеличилось количество украинцев с временной защитой — данные Евростата

По состоянию на 30 апреля 2025 года 4,26 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российской военной агрессии, имели статус временной защиты в ЕС. Об этом пишет Евростат

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Больше украинцев получили временную защиту в таких странах:

Германия — 1 189 355 (27,9% от общего количества),

Польша — 986 925 человек (23,2%),

Чехия — 370 600 (8,7%).

Наибольший рост зафиксирован в Швеции (9345), Чехии (5545) и Германии (4465).

Наибольшее уменьшение украинцев зафиксировано в Латвии (на 18 260), Польше (10 195) и Франции (670).

Самый высокий процент

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самый высокий процент тех, кто получил временную защиту на тысячу жителей, зафиксирован:

в Чехии (34),

в Польше (26,9)

Эстонии (24,7),

в то время как на уровне ЕС этот процент составил 9,5 на тысячу жителей.

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Кроме того, планируется создать новую должность — Специального представителя по вопросам украинцев в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства и пресс-служба Европейской комиссии.

Временную защиту, которая сейчас действует до марта 2026 года, хотят продлить еще на год. Этот статус гарантирует украинцам в ЕС доступ к базовым услугам, жилью, медицинской помощи, образованию и рынку труда.

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