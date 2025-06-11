Где уменьшилось, а где увеличилось количество украинцев с временной защитой — данные Евростата — Finance.ua
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Где уменьшилось, а где увеличилось количество украинцев с временной защитой — данные Евростата

Мир
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Где уменьшилось, а где увеличилось количество украинцев с временной защитой — данные Евростата
Где уменьшилось, а где увеличилось количество украинцев с временной защитой — данные Евростата
По состоянию на 30 апреля 2025 года 4,26 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российской военной агрессии, имели статус временной защиты в ЕС. Об этом пишет Евростат.
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Больше украинцев получили временную защиту в таких странах:
  • Германия — 1 189 355 (27,9% от общего количества),
  • Польша — 986 925 человек (23,2%),
  • Чехия — 370 600 (8,7%).
Наибольший рост зафиксирован в Швеции (9345), Чехии (5545) и Германии (4465).
Наибольшее уменьшение украинцев зафиксировано в Латвии (на 18 260), Польше (10 195) и Франции (670).
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Самый высокий процент
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самый высокий процент тех, кто получил временную защиту на тысячу жителей, зафиксирован:
  • в Чехии (34),
  • в Польше (26,9)
  • Эстонии (24,7),
  • в то время как на уровне ЕС этот процент составил 9,5 на тысячу жителей.
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Напомним, Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Кроме того, планируется создать новую должность — Специального представителя по вопросам украинцев в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства и пресс-служба Европейской комиссии.
Временную защиту, которая сейчас действует до марта 2026 года, хотят продлить еще на год. Этот статус гарантирует украинцам в ЕС доступ к базовым услугам, жилью, медицинской помощи, образованию и рынку труда.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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