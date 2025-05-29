Продлит ли ЕС временную защиту для украинцев (ответ посла) — Finance.ua
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Продлит ли ЕС временную защиту для украинцев (ответ посла)

Личные финансы
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Продлит ли ЕС временную защиту для украинцев (ответ посла)
Продлит ли ЕС временную защиту для украинцев (ответ посла)
Как сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12−13 июня.
«Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года», —
заявил Всеволод Ченцов.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии повлияла ситуация безопасности в Украине, которая, к сожалению, не улучшается.
«Следует учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС — это женщины, и около трети — дети, т. е. уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно», — пояснил посол Украины.
В ЕС идет дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.
По результатам консультаций с украинской стороной Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.
По материалам:
Економічна Правда
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