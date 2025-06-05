ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения — Finance.ua
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ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения

Личные финансы
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ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения
ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения
Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Кроме того, планируется создать новую должность — Специального представителя по вопросам украинцев в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства и пресс-служба Европейской комиссии.
Временную защиту, которая сейчас действует до марта 2026 года, хотят продлить еще на год. Этот статус гарантирует украинцам в ЕС доступ к базовым услугам, жилью, медицинской помощи, образованию и рынку труда.
Кроме того, Еврокомиссия призывает страны ЕС уже сейчас готовиться к завершению этого режима защиты. Речь идет, в частности, о переходе на другие правовые основания пребывания, например, разрешение на проживание в связи с работой, обучением или научной деятельностью. Предполагается поддержка тех, кто уже интегрировался в общества ЕС: работает, учится или владеет языком.
Кроме того, рекомендуется создать программы добровольного возвращения. Украинцам хотят дать возможность совершить ознакомительные поездки в Украину, чтобы на месте оценить ситуацию и принять решение.
«Вместе с международными партнерами мы разрабатываем единый подход к поддержке добровольного возвращения украинцев. Наша цель — скоординированно создать условия, при которых украинцы смогут вернуться домой безопасно, достойно и своевременно», — заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышев.
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Еще один шаг — введение должности Специального представителя по вопросам украинцев в ЕС. Его задачей станет координация помощи, представление интересов украинских общин и развитие инфраструктуры поддержки.
В частности, планируется создание сети Центров единства — мест, где украинцы смогут получить юридическую, психологическую, образовательную консультацию, а также помощь с возвращением в Украину.
Окончательное решение о продлении временной защиты на год должен принять Совет ЕС на заседании 12−13 июня.
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Добавим, что накануне издания Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что в Брюсселе стремятся избежать ситуации, когда миллионы людей вернутся в Украину одновременно. Идея в том, чтобы избежать чрезмерной нагрузки как на украинскую инфраструктуру, так и системы социальной помощи в странах ЕС.
Издание отмечало, что для поддержки тех, кто рассматривает возможность возвращения, в Европе появятся так называемые центры единства. Первые подобные центры откроются в Германии и Испании.
Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до марта 2027 года, кроме уязвимых категорий населения. Люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины либо родители школьников смогут остаться дольше либо получить специальные условия.

Справка Finance.ua:

  • временная защита для украинцев в ЕС действует до марта 2026 года согласно решению Еврокомиссии, принятому в октябре 2023 года;
  • Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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