ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения — Finance.ua

ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения Сегодня 11:03 — Личные финансы

ЕС продлевает временную защиту для украинцев, но готовит программы добровольного возвращения

Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Кроме того, планируется создать новую должность — Специального представителя по вопросам украинцев в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства и пресс-служба Европейской комиссии.

Временную защиту, которая сейчас действует до марта 2026 года, хотят продлить еще на год. Этот статус гарантирует украинцам в ЕС доступ к базовым услугам, жилью, медицинской помощи, образованию и рынку труда.

Кроме того, Еврокомиссия призывает страны ЕС уже сейчас готовиться к завершению этого режима защиты. Речь идет, в частности, о переходе на другие правовые основания пребывания, например, разрешение на проживание в связи с работой, обучением или научной деятельностью. Предполагается поддержка тех, кто уже интегрировался в общества ЕС: работает, учится или владеет языком.

Кроме того, рекомендуется создать программы добровольного возвращения. Украинцам хотят дать возможность совершить ознакомительные поездки в Украину, чтобы на месте оценить ситуацию и принять решение.

«Вместе с международными партнерами мы разрабатываем единый подход к поддержке добровольного возвращения украинцев. Наша цель — скоординированно создать условия, при которых украинцы смогут вернуться домой безопасно, достойно и своевременно», — заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Читайте также ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за нехватки финансирования

Еще один шаг — введение должности Специального представителя по вопросам украинцев в ЕС. Его задачей станет координация помощи, представление интересов украинских общин и развитие инфраструктуры поддержки.

В частности, планируется создание сети Центров единства — мест, где украинцы смогут получить юридическую, психологическую, образовательную консультацию, а также помощь с возвращением в Украину.

Окончательное решение о продлении временной защиты на год должен принять Совет ЕС на заседании 12−13 июня.

Читайте также Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии

Добавим, что накануне издания Politico со ссылкой на свои источники сообщало , что в Брюсселе стремятся избежать ситуации, когда миллионы людей вернутся в Украину одновременно. Идея в том, чтобы избежать чрезмерной нагрузки как на украинскую инфраструктуру, так и системы социальной помощи в странах ЕС.

Издание отмечало, что для поддержки тех, кто рассматривает возможность возвращения, в Европе появятся так называемые центры единства. Первые подобные центры откроются в Германии и Испании.

Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до марта 2027 года, кроме уязвимых категорий населения. Люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины либо родители школьников смогут остаться дольше либо получить специальные условия.

Справка Finance.ua:

временная защита для украинцев в ЕС действует до марта 2026 года согласно решению Еврокомиссии, принятому в октябре 2023 года;

Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.