Где украинцы чаще всего находят работу в Латвии — Finance.ua

Где украинцы чаще всего находят работу в Латвии Сегодня 20:37 — Личные финансы

Где украинцы чаще всего находят работу в Латвии

Почти 9 тысяч гражданских украинцев в Латвии работают или имеют собственное предприятие. Это меньше половины общего числа работающих украинцев в Латвии, сообщает lsm.lv.

По данным Минэкономики, около 24 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Латвии, трудоспособны. В то же время текущие данные Службы государственных доходов (VID) свидетельствуют, что количество работающих украинцев составляет лишь около 8400 человек. Это все равно почти на тысячу больше, чем в прошлом.

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Как отмечают специалисты, украинцы достаточно активны на рынке труда, но главными препятствиями является доступ к языковой подготовке, возможности переквалификации, а также предложения работы без контракта.

Где чаще всего находят работу?

Согласно данным VID, украинцы в Латвии работают в таких сферах, как общепит, розничная торговля, грузовые перевозки, гостеприимство, больничная работа, а также строительство.

Наиболее востребованные специальности: подсобный рабочий, повар или помощник, кассир и дворник.

В свою очередь около 470 украинцев зарегистрировали в прошлом году свою экономическую деятельность в Латвии, преимущественно в сфере красоты и в сфере почтово-курьерской деятельности.

Проблемы при трудоустройстве

Сейчас больше всего украинцев — около 20 тысяч — проживает в Риге.

Руководитель Рижского центра поддержки граждан Украины Петерис Грубе отметил, что всего на 24 биржах труда в Центре около 100 компаний предлагают 4700 вакансий. В то же время Грубе отметил, что украинцы, которые сами искали работу, часто сталкиваются с проблемами на рынке труда.

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«Их вызовы заключаются в том, что у нас другое понимание Европы и всего остального, и Украина все еще живет немного в прошлом, потому что они начинают работать с достаточно большой уверенностью, не устраиваясь на работу через контракты.

Очень часто возникает проблема, что работнику не выплачена заработная плата, но работник не заключил трудовой договор, поэтому здесь мало чем можно помочь. В результате проводится разъяснительная работа, где мы объясняем, что здесь все гораздо строже, а иногда и учим людей защищать себя", — отметил Грубе.

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