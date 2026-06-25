Где получают наибольшую и наименьшую пенсию в Украине в 2026 году Сегодня 15:00 — Личные финансы

Где получают наибольшую и наименьшую пенсию в Украине в 2026 году

По состоянию на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии по Украине достиг 7 236,49 грн.

Лидеры

Киев лидирует в списке населенных пунктов и регионов, где зафиксирован самый средний размер пенсии.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Самая высокая средняя

По данным ПФУ, самая большая средняя пенсия у жителей Киева — 9 863,73 грн.

Наименьшая средняя пенсия

Меньше всех получают жители Тернопольской области — речь идет о 5 612,46 грн.

В то же время, средняя пенсия в Украине продолжает расти. Еще 1 января 2026 года, по данным ПФУ, средняя пенсия по Тернопольской области составляла 5062,66 грн, а в Киеве — 8981,20 грн.

Кстати, ошибки в страховом стаже могут снизить будущую пенсию или отсрочить выход на нее. Зачастую проблемы возникают из-за технических сбоев, ошибок работодателей или некорректной оцифровки документов.

Об этом говорится Ранее мы писали, пока средняя пенсия в Украине едва превышает 7 тыс. гривен, отдельная категория граждан официально получает от государства до 250 тыс. гривен ежемесячно.Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Вопрос «как выжить на пенсию» остается одним из самых чувствительных. Несмотря на мартовскую индексацию, многие пенсионеры получают выплаты, близкие к минимальным.

Вместе с тем, в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически начисляет только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно

Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

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