Где можно восстановить утраченные документы — Finance.ua

С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет, аvianews.com
Как сообщает Государственная миграционная служба Украины, с 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновляют работу по приему и предоставлению административных услуг .
документов для оформления ID-карты,
загранпаспорта гражданина Украины,
видов на постоянное и временное проживание.
Также ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.
Оформление документов может быть осуществлено в любом территориальном органе или подразделении ГМС независимо от зарегистрированного места жительства.
Поскольку ситуация относительно работы территориальных органов ГМС на сегодняшний день является динамичной, узнать о графике их работы возможно, позвонив в соответствующие территориальные органы по следующим номерам:
УГМС в Винницкой области
+380 432 673 301
УГМС в Волынской области
+380 332 284 076
ГУ ГМС в Днепропетровской области
+380 567 203 017
ГУ ГМС в Донецкой области
+380 955 385 703
УГМС в Житомирской области
+380 987 090 601
ГУ ГМС в Закарпатской области
+380 312 640 565
УГМС в Запорожской области
+380 681 791 111
УГМС в Ивано-Франковской области
+380 342 553 112
УГМС в Кировоградской области
+380 522 321 811
ГУГТС во Львовской области
0800308877
УГМС в Николаевской области
+380 512 374 007
ГУ ГМС в Одесской области
+380 487 053 168, +380 501 902 621
УГМС в Полтавской области
+380 532 565 145
УГТС в Ровенской области
+380 362 679 545, +380 362 634 508
УГТС в Сумской области
+380 506 377 737
УГМС в Тернопольской области
+380 352 271 389
УГМС в Хмельницкой области
+380 932 738 510
ГУГТС в Харьковской области
+380 96 596 10 21
+380 677 186 843
УГМС в Черкасской области
+380 472 541 139
УГМС в Черновицкой области
+380 372 550 461, +380 372 550 461
УГМС в Черниговской области
+380 63 1700 213
ЦГУ ГМС в г. Киеве и Киевской области
+38 050 949 82 70;
+38 098 043 24 84;
+38 063 259 39 11
Колл-центр ГП «Документ» (информация о работе центров «Паспортного сервиса») +38 044 597 87 77