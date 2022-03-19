Где можно восстановить утраченные документы — Finance.ua

Где можно восстановить утраченные документы

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С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет, аvianews.com

возобновляют работу по приему и предоставлению административных услуг . Как сообщает Государственная миграционная служба Украины, с 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия,

документов для оформления ID-карты,

загранпаспорта гражданина Украины,

видов на постоянное и временное проживание.

Также ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.

Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающий с учетом соблюдения безопасности условий военного положения.

Оформление документов может быть осуществлено в любом территориальном органе или подразделении ГМС независимо от зарегистрированного места жительства.

Поскольку ситуация относительно работы территориальных органов ГМС на сегодняшний день является динамичной, узнать о графике их работы возможно, позвонив в соответствующие территориальные органы по следующим номерам:

УГМС в Винницкой области

+380 432 673 301

УГМС в Волынской области

+380 332 284 076

ГУ ГМС в Днепропетровской области

+380 567 203 017

ГУ ГМС в Донецкой области

+380 955 385 703

УГМС в Житомирской области

+380 987 090 601

ГУ ГМС в Закарпатской области

+380 312 640 565

УГМС в Запорожской области

+380 681 791 111

УГМС в Ивано-Франковской области

+380 342 553 112

УГМС в Кировоградской области

+380 522 321 811

ГУГТС во Львовской области

0800308877

УГМС в Николаевской области

+380 512 374 007

ГУ ГМС в Одесской области

+380 487 053 168, +380 501 902 621

УГМС в Полтавской области

+380 532 565 145

УГТС в Ровенской области

+380 362 679 545, +380 362 634 508

УГТС в Сумской области

+380 506 377 737

УГМС в Тернопольской области

+380 352 271 389

УГМС в Хмельницкой области

+380 932 738 510

ГУГТС в Харьковской области

+380 96 596 10 21

+380 677 186 843

УГМС в Черкасской области

+380 472 541 139

УГМС в Черновицкой области

+380 372 550 461, +380 372 550 461

УГМС в Черниговской области

+380 63 1700 213

ЦГУ ГМС в г. Киеве и Киевской области

+38 050 949 82 70;

+38 098 043 24 84;

+38 063 259 39 11

Колл-центр ГП «Документ» (информация о работе центров «Паспортного сервиса») +38 044 597 87 77

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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