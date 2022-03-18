Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати — Finance.ua

Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати
Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати
В Україні дозволили реєстрацію ввезеного авто. При першій реєстрації необхідно сплатити збір до Пенсійного фонду.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
«Відсьогодні громадяни зможуть отримувати ще одну державну послугу в нас — реєстрація авто, ввезеного з-за кордону», — сказано в повідомленні.
Які документи необхідно мати з собою:
- документ на транспортний засіб;
- документ про правомірність придбання ТЗ;
- сертифікат відповідності;
«Нагадуємо, що при першій реєстрації на території України, є обов’язковою сплата збору до Пенсійного фонду», — нагадали в МВС.
Довідка Finance.ua:
- придбані або ввезені в Україну транспортні засоби можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану.
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