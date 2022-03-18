Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати

Вчора 20:02Особисті фінанси
1163
Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно матиСервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати
В Україні дозволили реєстрацію ввезеного авто. При першій реєстрації необхідно сплатити збір до Пенсійного фонду.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
«Відсьогодні громадяни зможуть отримувати ще одну державну послугу в нас — реєстрація авто, ввезеного з-за кордону», — сказано в повідомленні.

Які документи необхідно мати з собою:

  • паспорт;
  • ІПН;
  • документ на транспортний засіб;
  • документ про правомірність придбання ТЗ;
  • митні документи;
  • сертифікат відповідності;
  • транспортний засіб.
«Нагадуємо, що при першій реєстрації на території України, є обов’язковою сплата збору до Пенсійного фонду», — нагадали в МВС.

Довідка Finance.ua:

  • придбані або ввезені в Україну транспортні засоби можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.