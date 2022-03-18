Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати — Finance.ua

Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто: які документи необхідно мати

В Україні дозволили реєстрацію ввезеного авто. При першій реєстрації необхідно сплатити збір до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«Відсьогодні громадяни зможуть отримувати ще одну державну послугу в нас — реєстрація авто, ввезеного з-за кордону», — сказано в повідомленні.

Які документи необхідно мати з собою:

паспорт;

ІПН;

документ на транспортний засіб;

документ про правомірність придбання ТЗ;

митні документи;

сертифікат відповідності;

транспортний засіб.

«Нагадуємо, що при першій реєстрації на території України, є обов’язковою сплата збору до Пенсійного фонду», — нагадали в МВС.

Довідка Finance.ua:

придбані або ввезені в Україну транспортні засоби можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану.

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