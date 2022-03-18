Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь — Finance.ua
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Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь

Сегодня 20:02Личные финансы
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Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметьСервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь
В Украине разрешили регистрацию ввезенного автомобиля. При первой регистрации необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
«С сегодняшнего дня граждане смогут получать еще одну государственную услугу у нас — регистрация авто, ввезенного из-за границы», — говорится в сообщении.

Какие документы необходимо иметь с собой:

  • паспорт;
  • ИНН;
  • документ на транспортное средство;
  • документ о правомерности приобретения ТС;
  • таможенные документы;
  • сертификат соответствия;
  • транспортное средство.
«Напоминаем, что при первой регистрации на территории Украины обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд», — напомнили в МВД.

Справка Finance.ua:

  • приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства можно зарегистрировать в течение 90 дней после окончания военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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