Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь — Finance.ua

Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь

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Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь

В Украине разрешили регистрацию ввезенного автомобиля. При первой регистрации необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

«С сегодняшнего дня граждане смогут получать еще одну государственную услугу у нас — регистрация авто, ввезенного из-за границы», — говорится в сообщении.

Какие документы необходимо иметь с собой:

паспорт;

ИНН;

документ на транспортное средство;

документ о правомерности приобретения ТС;

таможенные документы;

сертификат соответствия;

транспортное средство.

«Напоминаем, что при первой регистрации на территории Украины обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд», — напомнили в МВД.

Справка Finance.ua:

приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства можно зарегистрировать в течение 90 дней после окончания военного положения.

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