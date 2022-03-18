Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь — Finance.ua

Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь
Сегодня 20:02 — Личные финансы Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто: какие документы необходимо иметь
В Украине разрешили регистрацию ввезенного автомобиля. При первой регистрации необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
«С сегодняшнего дня граждане смогут получать еще одну государственную услугу у нас — регистрация авто, ввезенного из-за границы», — говорится в сообщении.
Какие документы необходимо иметь с собой:
- документ на транспортное средство;
- документ о правомерности приобретения ТС;
«Напоминаем, что при первой регистрации на территории Украины обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд», — напомнили в МВД.
Справка Finance.ua:
- приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства можно зарегистрировать в течение 90 дней после окончания военного положения.
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