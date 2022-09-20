Где искать работу в Польше — Finance.ua

Где искать работу в Польше Сегодня 15:00 — Личные финансы

С 24 февраля польскую границу пересекли около 6 млн граждан Украины. Из них 1 млн 333 тысячи человек получили номера PESEL. Фактически это означает, что примерно столько беженцев осталось в Польше.

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Из более 1,3 млн беженцев из Украины, получивших номера PESEL, людей трудоспособного возраста насчитывается около 500 тысяч, из них около 400 тысяч уже нашли работу.

Те, кто еще не успел этого сделать, могут воспользоваться специальными ресурсами.

Так, можно использовать единую Центральную базу предложений о работе Ofert Oraca , или специальные сайты по поиску работы:

Справка Finance.ua:

Напомним, украинские беженцы должны платить налоги с украинских доходов. Недавно Минфин Польши дал комментарий польскому СМИ money.pl о налогообложении доходов украинцев. В сообщении говорится, что «доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней». В таком случае облагаются, в частности, доходы, полученные до достижения 183 дней.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

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