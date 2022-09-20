Украинские беженцы должны платить налоги с украинских доходов: измененная позиция Минфина Польши — Finance.ua

Украинские беженцы должны платить налоги с украинских доходов: измененная позиция Минфина Польши Сегодня 10:02 — Личные финансы

Украинские беженцы должны платить налоги с украинских доходов: измененная позиция Минфина Польши

Недавно Минфин Польши дал комментарий польскому СМИ money.pl о налогообложении доходов украинцев. В сообщении говорится, что «доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней». В таком случае облагаются, в частности, доходы, полученные до достижения 183 дней. Полный текст комментария есть в распоряжении Офиса эффективного регулирования BRDO

Почему это важно

По состоянию на август 2022 года более 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили PESEL в Польше (налоговый номер, свидетельствующий о временной защите). Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине.

Позиция Минфина Польши

Несколько дней назад Минфин Польши вышел с позицией, создающей проблемы для украинского бюджета и украинцев, продолжающих работать удаленно из Польши по украинским контрактам.

Министерство финансов Польши по запросу польского СМИ заявило: «В соответствии со статьей 15 польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения, если украинский налоговый резидент выполняет оплачиваемую работу на территории Польши и его вознаграждение выплачивается украинским работодателем, не имеющим постоянного представительства или постоянной должности, он обязан платить налог в Польше, если его пребывание превышает 183 дня в календарном году. В такой ситуации все его доходы, связанные с выполнением работы на территории Польши, подлежат налогообложению в Польше, т.е. 183 дня пребывания на территории Польши».

Аналогичные выводы размещены также на веб-сайте podatki.gov.pl

Что говорили в Польше раньше

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что украинцы, работающие удаленно из Польши, имеют шансы продолжить платить налоги только в Украине. Именно с такой информацией было обнародовано письмо Минфина Польши, которое BRDO получило в ответ на адвокационную кампанию за сохранение налогов украинцев, начатую в мае 2022 года.

В BRDO приводят цитаты из письма, полученного от польского Минфина:

1. «Что касается украинских резидентов в Польше, то хочу заверить Вас в очень гибком и индивидуальном подходе польских налоговых органов. В целом, как правило, мы не отрицаем возможности сохранения центра жизненных интересов в Украине в военное время».

2. «Учитывая особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальный режим для граждан Украины, который позволяет им, по их желанию, избрать налогообложение так, как если бы они были налоговыми резидентами Польши. Этот специальный режим добровольный и доступен только в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года для граждан Украины, на которых распространяется действие Закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства. Граждане Украины могут свободно выбирать этот специальный режим для того, чтобы облагаться налогом на более выгодных условиях, чем по общим правилам».

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В BRDO подчеркнули, что это сообщение не имеет статуса нормативного акта, но при этом его действительно интерпретировали как позитивный подход.

Однако, как видим, Минфин Польши изменил свою позицию. Новая позиция, обнародованная на днях, больше не содержит информации о специальных правилах по уплате налогов украинцами до 31 декабря 2022 года или возможности сохранения центра жизненных интересов украинских беженцев в Украине в военное время.

Что делать украинцам, работающим удаленно из Польши

Учитывая обнародованные позиции Минфина Польши, нет простого ответа. Эксперты рекомендуют обратиться к налоговым консультантам и детально проанализировать каждый конкретный случай.

А чтобы сохранить налоговые поступления Украины, необходимо довести до положительного результата адвокацию по применению положений Конвенций об избежании двойного налогообложения в пользу Украины. Соответствующую работу по сохранению налоговых поступлений украинцев, выехавших после войны, ранее анонсировали разные представители власти.

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