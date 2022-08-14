Польша введет новые правила для работников и работодателей: что изменится — Finance.ua

Польша введет новые правила для работников и работодателей: что изменится Сегодня 16:10 — Личные финансы

Польша введет новые правила для работников и работодателей: что изменится

В Польше в 2023 году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, которые вводят две директивы ЕС — о прозрачных и предсказуемых условиях труда, а также родительская директива (или документ о work-life balance).

Что изменится для работников и работодателей

Дополнительный отпуск

В Трудовом кодексе появится новый неоплачиваемый отпуск продолжительностью 5 дополнительных дней в календарном году. Он предназначен для обеспечения личного ухода или поддержки лица, являющегося родственником (сын, дочь, мать, отец или супруг) или члена совместного хозяйства, нуждающегося в уходе или поддержке по тяжелым медицинским показаниям. Отпуск предоставляется по заявлению работника в бумажном или электронном виде в срок не менее чем за 1 день до начала использования этого отпуска.

Выходные из-за форс-мажорных обстоятельств

В Трудовом кодексе Польши также предусматривают освобождение от работы (выходной) в связи с форс-мажорными обстоятельствами по семейным делам, вызванным болезнью или несчастным случаем — в размере 2 дней или 16 часов в календарном году. Работник сможет воспользоваться этим увольнением в случае необходимого немедленного присутствия в другом месте. На время увольнения из-за форс-мажорных обстоятельств за рабочим сохранится право на 50% от зарплаты, рассчитанной как оклад на время ежегодного отпуска. Освобождение от работы, которое предоставляется почасово совместителю, определяется пропорционально рабочему времени этого работника. Неполный час отпуска с работы округляется до полного часа

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Более продолжительный отпуск по уходу за ребенком

Согласно предложенным изменениям, отпуск по уходу за ребенком должен быть длиннее на 9 недель. Если сегодня это 32 недели для рождения одного ребенка и 34 недели для многоплодной беременности, то после одобрения новаций — это будет 41 и 43 недели соответственно. Каждому родителю также будет гарантировано 9 недель отпуска, которые нельзя передать другому родителю. Новые правила вводят 12-месячный срок для взятия отпуска по уходу за ребенком. В настоящее время родители имеют право взять отпуск по уходу за ребенком в течение 24 месяцев со дня рождения ребенка. Право на отпуск по уходу за ребенком должно быть индивидуальным правом для каждого родителя. Этот отпуск не будет зависеть от использования матерью ребенка декретного отпуска.

Увеличение пособия по беременности и родам

Еще одной новацией является увеличение размера пособия по беременности и родам на весь период отпуска по уходу за ребенком. Помощь будет установлена на уровне 70% базы для расчета пособия по нетрудоспособности (podstawy wymiaru zasiłku). В настоящее время она выплачивается в размере 100 процентов базы пособия за первые 6 недель отпуска по уходу за ребенком и 60% базы за оставшийся отпуск — таким образом сегодня пособие по беременности и родам на период отпуска по уходу за ребенком составляет в среднем 67,5% базы расчета пособия по нетрудоспособности.

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Более широкая защита работниц

Согласно предложенным изменениям, будет запрещено проводить подготовку по прекращению трудовых отношений с беременными работницами, работницами, подавшими заявление о предоставлении части отпуска в связи с беременностью и родами, отпуска по уходу за ребенком или его части, а также работницами, подавшими работодателю заявление о гибких условиях труда со дня подачи заявления.

Гибкая организация работы для родителей детей до 8 лет

Проект изменений в Трудовой кодекс также предусматривает введение гибких рабочих графиков для родителей детей до 8 лет. Работодатель должен будет письменно уведомить работника о причинах отказа в предоставлении дистанционной работы или согласия на индивидуальное рабочее время. Сегодня же такой обязанности нет. Также работодатели не смогут давать ночную работу, командировку или сверхурочную работу работникам, которые ухаживают за ребенком до 8 лет, без их согласия. Сегодня эти правила действуют для работников, которые заботятся о ребенке до 4 лет.

Дистанционная работа — регламентирована в КЗоТ

Принятый правительством проект предусматривает разработку нормативных актов, касающихся удаленной работы, которые спустя более двух лет должны быть урегулированы в Трудовом кодексе. Дистанционная работа должна основываться на соглашении между работодателем и работником. Работодатель будет обязан возместить расходы работника на интернет или электроэнергию.

Дополнительные перерывы на работе

Одним из элементов новых положений является регламентация перерывов. Предполагается, что работники, работающие не менее 6 часов, будут иметь право на 15-минутный перерыв, включенный в рабочее время. Если время работы превышает 9 часов, работник будет иметь право на еще один минимум 15-минутный перерыв. Если рабочее время превышает 16 часов, работник может воспользоваться третьим таким же перерывом. Все они будут относиться к рабочему времени.

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