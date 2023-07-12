ГБР разоблачило схему ввоза российских автозапчастей в Украину — Finance.ua
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ГБР разоблачило схему ввоза российских автозапчастей в Украину

Криминал
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ГБР разоблачило схему ввоза российских автозапчастей в Украину
ГБР разоблачило схему ввоза российских автозапчастей в Украину, Фото: ДБР
Сотрудники ГБР смогли заблокировать ввоз 10 тонн российских автозапчастей в Украину общей стоимостью более 3 млн грн. Все детали были переданы Госпогранслужбе для ремонта боевой техники.
Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.
Для обхода санкций представители страны-агрессора планировали поставить в наше государство контрабандную продукцию через третьи страны. По разработанной организаторами схеме, товар первоначально оформлялся на белорусские фирмы-прокладки, в дальнейшем направлялся на адрес европейских компаний, которые якобы официально экспортировали продукцию в Украину.
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Правоохранители разоблачили схему при попытке оформления товара на Киевской таможне. В ходе проверки сопроводительных документов было установлено, что запчасти поставляются по контракту с расчетами в российских рублях. Конечным получателем средств является коммерческая структура, банковский счет которой открыт в стране-агрессоре.
Выявленные автозапчасти были изъяты и по инициативе ГБР переданы в Государственную пограничную службу Украины.
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Транспортные средства Госпогранслужбы, поврежденные во время боевых действий, будут отремонтированы и помогут выполнять оперативные задачи по защите нашей страны.
Товар российского производителя изъят в рамках уголовного производства по факту пособничества стране-агрессору (ч. 2 ст. 110−2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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