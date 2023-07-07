«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах — Finance.ua

«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах Сегодня 10:14 — Криминал

«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах, Фото: dbr.gov.ua

Руководителя Николаевского городского управления Госпродслужбы разоблачили на поборах с бизнеса за ускоренное оформление документов для экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Чиновник прекрасно знал, что с началом полномасштабного вторжения значение для государства экспорта сельхозпродукции в ЕС существенно выросло. А потому решил воспользоваться ситуацией и „оперативно“ наладил системный заработок на выдаче экспортных разрешений», — сказано в сообщении.

Все желающие беспрепятственно и быстро получить ветеринарно-санитарный сертификат и другие разрешительные документы должны были заплатить чиновнику 300 долларов США за каждое авто с экспортными продуктами. В случае неуплаты он угрожал бизнесменам штрафными санкциями и блокировкой выдачи документов.

Возможная сумма неправомерной выгоды должностного лица могла составлять около 500 тыс. гривен ежемесячно.

По оперативной информации, за более чем год противоправной деятельности фигурант обогатился на десятки тысяч долларов. Точную сумму установит следствие.

Сотрудники Бюро задержали чиновника 3 июля 2023 года во время получения очередной взятки от экспортера.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.

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