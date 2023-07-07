«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах — Finance.ua
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«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах

Криминал
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«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах
«Зарабатывал» до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах, Фото: dbr.gov.ua
Руководителя Николаевского городского управления Госпродслужбы разоблачили на поборах с бизнеса за ускоренное оформление документов для экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Чиновник прекрасно знал, что с началом полномасштабного вторжения значение для государства экспорта сельхозпродукции в ЕС существенно выросло. А потому решил воспользоваться ситуацией и „оперативно“ наладил системный заработок на выдаче экспортных разрешений», — сказано в сообщении.
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Все желающие беспрепятственно и быстро получить ветеринарно-санитарный сертификат и другие разрешительные документы должны были заплатить чиновнику 300 долларов США за каждое авто с экспортными продуктами. В случае неуплаты он угрожал бизнесменам штрафными санкциями и блокировкой выдачи документов.
Возможная сумма неправомерной выгоды должностного лица могла составлять около 500 тыс. гривен ежемесячно.
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По оперативной информации, за более чем год противоправной деятельности фигурант обогатился на десятки тысяч долларов. Точную сумму установит следствие.
Сотрудники Бюро задержали чиновника 3 июля 2023 года во время получения очередной взятки от экспортера.
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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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