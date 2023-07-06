Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники — Finance.ua
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Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники

Криминал
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Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники
Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники, Фото: gp.gov.ua
В Днепропетровской области преступная группа обманывала людей, которые организовывали сбор средств на помощь армии.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры Днепропетровской области разоблачено и сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, которые занимались завладением средств обманным путем. Им инкриминировано воровство, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем», — говорится в сообщении.
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Все участники преступной группы — жители Каменского района. Они находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих Вооруженных сил Украины. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.
Под видом конвертации средств подозреваемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета.
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Установлено, что псевдоволонтеры обманули около 100 жителей разных регионов Украины. Незаконная деятельность ежемесячно приносила подозреваемым более 1 млн грн.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, 300 сим-карт, компьютеры, ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты, черновые записи, денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 800 тыс. грн.
По ходатайству прокуратуры один из подозреваемых взят под стражу. В отношении трех других решается вопрос об избрании мер пресечения.
Мероприятия по разоблачению проводили прокуроры совместно с работниками Каменского райуправления полиции Г У Нацполиции в области и Управления по противодействию киберпреступлениям в Днепропетровской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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