Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники — Finance.ua

Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники Сегодня 16:33 — Криминал

Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники, Фото: gp.gov.ua

В Днепропетровской области преступная группа обманывала людей, которые организовывали сбор средств на помощь армии.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры Днепропетровской области разоблачено и сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, которые занимались завладением средств обманным путем. Им инкриминировано воровство, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем», — говорится в сообщении.

Все участники преступной группы — жители Каменского района. Они находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих Вооруженных сил Украины. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.

Под видом конвертации средств подозреваемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета.

Установлено, что псевдоволонтеры обманули около 100 жителей разных регионов Украины. Незаконная деятельность ежемесячно приносила подозреваемым более 1 млн грн.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, 300 сим-карт, компьютеры, ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты, черновые записи, денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 800 тыс. грн.

По ходатайству прокуратуры один из подозреваемых взят под стражу. В отношении трех других решается вопрос об избрании мер пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводили прокуроры совместно с работниками Каменского райуправления полиции Г У Нацполиции в области и Управления по противодействию киберпреступлениям в Днепропетровской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.