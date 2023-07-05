Подросткам удалось похитить более $4 миллионов в криптовалютах, выдав себя за сотрудников биржи — Finance.ua

Подросткам удалось похитить более $4 миллионов в криптовалютах, выдав себя за сотрудников биржи Сегодня 18:35 — Криптовалюта

Подросткам удалось похитить более $4 миллионов в криптовалютах, выдав себя за сотрудников биржи

По данным CBC, в Канаде двум подросткам удалось похитить более 4 миллионов долларов в криптовалютах, выдав себя за сотрудников биржи Coinbase.

Юные злоумышленники обманом заставили мужчину предоставить им $4.2 миллиона в эфире и биткоине. Подростки направили письмо на почту пострадавшего, притворившись представителями службы безопасности Coinbase. Пользователь открыл письмо и перешел по вредоносной ссылке. Выполнив ряд действий, пострадавший, сам того не понимая, предоставил доступ к своей учетной записи на бирже.

Кроме похищенных $4,2 миллиона, на криптокошельках подростков хранится криптовалюта общей стоимостью $13 миллионов. Как именно у них оказались цифровые активы — пока неизвестно, но полиция Гамильтона уже занимается расследованием.

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Часть средств злоумышленники использовали для покупки имен в социальных сетях. Так, один из них приобрел в Instagram редкий никнейм @zombie, его стоимость пока не разглашается.

Пользователей в который раз предупредили: хакеры постоянно совершенствуют свои умения и, как показывает практика, ими могут стать даже 17-летние подростки. Следует прокачивать навыки защиты персональных и корпоративных гаджетов, изучать информацию о новейших технологиях и искусственном интеллекте. Эксперты уверены — именно осведомленность убережет людей и поможет избежать нежелательных последствий.

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noworries По материалам:

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