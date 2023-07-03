Криптовалютный эксперт предсказал рост Bitcoin до $35 000 — Finance.ua

Криптовалютный эксперт предсказал рост Bitcoin до $35 000 03.07.2023, 01:01 — Криптовалюта

Криптовалютный эксперт предсказал рост Bitcoin до $35 000

Ведущий криптоаналитик Бенджамин Коуэн высказал свежий прогноз по флагманской криптовалюте и рынку альткоинов. Эксперт отмечает, что еще в этом году Bitcoin может достигнуть уровня $35 000.

«Я считаю, что в краткосрочной перспективе очень трудно сказать, сможет ли Bitcoin снова подняться немного выше. Я прогнозирую цель в $35 000 — неплохо, если он сможет ее достичь», — отмечает аналитик в интервью для David Lin Report.

По данным CoinMarketCap, на момент написания новости Bitcoin торгуется за $30,716 — это на 1,2% выше показателей вчерашнего дня. Рыночная капитализация актива составляет $644,9 млрд, а трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $17,2 млрд. Доминирование Bitcoin на рынке составляет 50,1%.

Читайте также На фоне роста базовых ставок Bitcoin может подорожать в 3 раза — криптоаналитик

Коуэн также сделал прогноз и для альткоинов.

«Если ВТС поднимется до $35 тысяч, это не очень хорошо повлияет на рынок альткоинов. Скорее всего, альткоины просто продолжат разрушаться на своих парах с Bitcoin. Тогда в какой-то момент ВТС должен будет повернуться вниз. И тогда рынок альткоинов снизится еще больше, а доминирование [Bitcoin] продолжит расти», — прогнозирует эксперт.

Криптоаналитик также объяснил, почему ВТС уверенно опережает все альткоины на рынке.

«Ликвидность практически иссякает, поэтому люди ищут безопасность в ВТС, а не на рынке альткоинов. Однако это относительная безопасность. Это не означает, что Bitcoin в конце концов не упадет, это означает, что Bitcoin относительно более стабильный», — говорит эксперт.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.