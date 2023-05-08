ГБР разоблачило сеть сбыта контрафактного горючего на «миллионы гривен» — Finance.ua

ГБР разоблачило сеть сбыта контрафактного горючего на «миллионы гривен»
Сотрудники ГБР разоблачили разветвленную сеть АЗС, которая торговала контрафактным горючим на территории Николаевской области.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В общей сложности прекращена деятельность восьми АЗС, половина из которых вообще были нелегальными и не имели лицензии на торговлю подакцизными товарами.
Заправочные станции в течение 2022-2023 годов продавали горючее несоответствующего качества без разрешительной документации. Соответственно, они не платили налоги и обязательные платежи в государственные и коммунальные учреждения.
В ходе обысков на АЗС работники ГБР изъяли 100 тонн горючего, ориентировочной стоимостью миллионы гривен, и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Происхождение горючего устанавливается.
Неотложные следственные действия продолжаются. Проверяется причастность к схеме работников Главного Управления Государственной налоговой службы Николаевской области.
После экспертизы изъятое горючее, в случае возможности использования Вооруженными силами Украины, будет передано военным.
Досудебное расследование ведется в рамках открытого уголовного производства по злоупотреблению властью и незаконному сбыту подакцизных товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 УК Украины).
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