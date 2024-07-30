ГБР передало АРМА партию имущества родственников Медведчука и Козака почти на 400 млн грн — Finance.ua
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ГБР передало АРМА партию имущества родственников Медведчука и Козака почти на 400 млн грн

Казна и Политика
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ГБР передало АРМА партию имущества родственников Медведчука и Козака почти на 400 млн грн
ГБР передало АРМА партию имущества родственников Медведчука и Козака почти на 400 млн грн
Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по выявлению активов еще несколько предприятий ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью почти 400 млн грн.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
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В управление государства перейдет имущество и корпоративные права зарегистрированных во Львове строительных компаний «Бетонбуд» и «Капитал Плаза», 50% корпоративных прав ООО «Галицкий перекресток», конечными владельцами которых являются родные братья Медведчука и Козака.
Также передано имущество и корпоративные права транспортного предприятия «Трансмонолитавто», полностью принадлежащее брату Козака.
В общей сложности арестованы и будут переданы в управление государства производственные помещения, лабораторный корпус и склады общей площадью более 10,2 тыс. кв. м, земельный участок площадью более 7 га, 74 автомобиля, 2 погрузчика, 4 экскаватора, бульдозер и автогрейдер, нежилые помещения в Киеве площадью 167 кв. метров.
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Ранее по ходатайству ГБР в управление государства перешел завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов США. Предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, направляя доходы на финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.
Также арестовано и передано в управление государства имущество, которое фигуранты успели переписать на приближенных лиц.
Кроме этого, по ходатайству ГБР арестованы земельные участки, которые фирмы Медведчука и Козака получили безвозмездно от одной из территориальных громад Львовщины. На землях, которые по документам имеют сельскохозяйственное назначение, действительно есть залежи газа. Так что фигуранты планировали зарабатывать деньги еще и на истощении украинских недр.
По материалам:
Finance.ua
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