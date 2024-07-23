Украина может потерять яхту Медведчука стоимостью 130 млн евро, — нардеп Сегодня 17:10

Украина может потерять яхту Медведчука стоимостью 130 млн евро, — нардеп

Окружной суд хорватского города Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Он ссылается на ежемесячный анализ результатов деятельности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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«25 июня окружной суд г. Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance. В решении указано, что основанием отмены является непредоставление обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора. В настоящее время активы Медведчука (в том числе яхта) заблокированы решением постоянно действующей правительственной рабочей группы по санкциям Республики Хорватия», — говорится в дайджесте.

Указано, что реализация яхты Royal Romance сейчас невозможна. При этом ее стоимость оценивается минимум в 130 млн евро.

«То есть затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к тому, что арест яхты в одном из четырех производств против него отменен, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. Более того, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот дорогостоящий актив», — подчеркивают авторы отчета.

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