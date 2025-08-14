ГБР отменило более 800 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц — Finance.ua
ГБР отменило более 800 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц

По результатам проверок ДБР отменило более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) о предоставлении инвалидности должностным лицам. В настоящее время проверяются 2630 медицинских дел должностных лиц из более 70 госорганов.
Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
«По инициативе ДБР по результатам проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов», — отметил Сухачев.
В настоящее время проверяются более 70 госорганов и 2630 медико-экспертных дел должностных лиц.
«Уже рассмотрено около 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено, как необоснованные, более чем в 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование», — добавил директор ДБР.
Проверки проводятся в рамках уголовного производства и в соответствии с решением СНБО от 22 октября 2024 года, введенным в действие указом президента.
«Для этого создана межведомственная рабочая группа среди работников ГБР, Минздрава Украины и других правоохранительных органов, которая в ноябре прошлого года утвердила план действий», — уточнил Сухачев.
Директор ГБР подчеркнул, что обычно оформление фиктивной инвалидности происходило для получения соответствующей пенсии и избегания возможного призыва на военную службу.
«Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, — среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов», — отметил он.
«Работа продолжается», — добавил Сухачев.
Напомним, 22 октября 2024 года Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности. Речь шла о многочисленных нарушениях и очевидно фальшивых инвалидностях чиновников.
В СНБО также обсуждали ситуацию в органах прокуратуры. После заседания президент заявил о необходимости кадровых решений и персональной ответственности в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.
По итогам этого разговора генпрокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.
Payment systems