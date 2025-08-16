В Пекине открыли первый торговый центр для покупки роботов — Finance.ua

В Пекине открыли первый торговый центр для покупки роботов 16.08.2025, 00:06 — Мир

В Пекине открыли первый торговый центр для покупки роботов

В китайской столице Пекин открылся первый крупный торговый центр, где можно приобрести разных роботов.

Об этом сообщает Gizmodo.

В четырехэтажном торговом центре Robot Mall, расположенном в высокотехнологичном районе E-Town Пекина, имеется более 100 роботов от более 40 брендов, включая китайские компании, такие как Ubtech Robotics и Unitree Robotics.

Сам ТЦ работает как автосалон, но для роботов.

Он придерживается модели 4S, распространенной в Китае, предлагая продажи, обслуживание, запасные части и опросы или возможности для клиентов оставлять отзывы — все в одном месте.

Работы в новом торговом центре стоят от 2000 юаней (278 долларов США) и достигают нескольких миллионов юаней.

В частности, разговаривающая гуманоидная копия Альберта Эйнштейна предлагается за 700 000 юаней (97 473 доллара США).

В торговом центре есть тематический ресторан, где официанты подают блюда и напитки, приготовленные работами-поварами.

Посетители также могут наблюдать, как роботы играют в футбол или китайские шахматы, взаимодействовать с собаками-роботами или встретиться с «аниматронными версиями» исторических фигур, таких как Исаак Ньютон, император Цинь Ши Хуан-ди и известный китайский поэт Ли Бо.

Укрінформ По материалам:

