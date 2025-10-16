«Газпром», «Роснефть» и «РЖД» накопили более 12 триллионов рублей долгов Сегодня 14:33

Крупные российские государственные компании «Газпром», «Роснефть» и «РЖД» погрязли в долгах более чем на 12 трлн рублей, что стало рекордными показателями за всю историю.

Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Компании „ Газпром “, „Роснефть“ и „РЖД“ погрязли в долгах более чем на 12 трлн рублей (примерно $152 млрд) — это рекордные показатели за всю историю. Три государственных гиганта возглавили антирейтинг наиболее закредитованных компаний россии», — говорится в сообщении.

Причины этого

Резкое падение экспортной выручки, санкции, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала. Также из-за высокой ключевой ставки существенно выросли расходы на обслуживание долгов. Такие масштабы задолженности делают компании зависимыми от господдержки, однако государство уже не может оказать эту поддержку из-за огромных военных расходов.

В ЦПД отметили, что если даже «Газпром» и «Роснефть» — символы российского экономического могущества — оказались в долговой яме, то положение малых и средних предприятий куда хуже. Кредиты становятся недоступными, рынки сбыта сокращаются, а у государства, поглощенного войной, нет ресурсов спасать бизнес.

Речь идет не просто о финансовых трудностях отдельных компаний — это признак системного кризиса, вызванного войной. Если кремль не остановит войну, ситуация будет только ухудшаться.

