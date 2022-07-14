«Газпром» говорит, что не может гарантировать работу «Северного потока» — Finance.ua

«Газпром» говорит, что не может гарантировать работу «Северного потока» Сегодня 12:20 — Энергетика

«Газпром» говорит, что не может гарантировать работу «Северного потока»

российский энергетический гигант «Газпром» заявил, что не может гарантировать работу газопровода «Северный поток», заявив, что не знает, вернет ли Канада из ремонта турбину.

С заявлением компания выступила в среду.

«Газпром» опубликовал свое сообщение после решения Канады разрешить вывоз турбины для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».

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«Газпром» не располагает ни одним документом, который позволяет компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для находящегося там на ремонте КС «Портовая». В этих обстоятельствах невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы компрессорной станции «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — заявила компания.

В прошлом месяце россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода «Северный поток», ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, которое находится на обслуживании немецкой Siemens Energy в Канаде.

Ожидается, что «Северный поток» с годовой мощностью более 55 млрд кубометров будет простаивать до 21 июля в течение 10 дней, пока там производится ремонт.

Европа и, в частности, Германия опасаются, что россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что сломает планы заполнения хранилищ на зиму.

Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для «Северного потока», вопреки санкциям.

Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

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Українська правда По материалам:

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