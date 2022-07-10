В Украине назвали решение Канады вернуть газпрому турбину плохим прецедентом — Finance.ua

В Украине назвали решение Канады вернуть газпрому турбину плохим прецедентом Сегодня 21:34 — Энергетика

Решение правительства Канады вернуть ФРГ отремонтированную турбину для использования в газопроводе Nord Stream стало очень плохим прецедентом исключения из санкций.

Как передает Укринформ, так ситуацию прокомментировал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Фейсбуке

«К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину газпрому. Это очень плохой прецендент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна», — говорится в посте.

По словам Макогона, после возвращения турбины ожидается, что газпром полностью возобновит транзит газа в Германию (+100 млн куб. м в сутки), что позволит Европе продолжить накапливать газ на зиму и приведет к снижению цен на газ.

В то же время глава ОГТСУ убежден, что никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС пока нет. Поэтому даже после возвращения турбины газпром продолжит «шантажировать Европу».

«Но я считаю, что даже после возвращения турбины газпром найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины газпром имеет возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу 90 млн куб. м в сутки, и через Украину газпром использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении.

Макогон убежден, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ.

Укрінформ По материалам:

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