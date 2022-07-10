Канада приняла судьбоносное решение по «Северному потоку» — Finance.ua

Канада приняла судьбоносное решение по «Северному потоку»
Канада дала добро на отправку находившихся в ремонте турбин на заводе «Дорваль», которые Германия требовала для обеспечения работы газопровода «Северный поток-1».
Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает La Presse.
По словам министра, Канада ведет переговоры по этому вопросу с Украиной и Германией.
Он отметил, что Оттава находится «между молотом и наковальней», и независимо от решения один из партнеров будет обижен.
По словам министра, Канада должна продолжать поддерживать санкции против россии. Но, с другой стороны, санкции не должны уничтожить экономику Германии, считает министр.
По его словам, в Канаде понимают, что на самом деле россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, и видят в этом оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин.
«Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех», — заявил министр.
Война в Украине и «Северный поток»:
22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, это ответ на решение россии о признании независимости «ЛНР» и «ДНР».
В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод «Северный поток-2». Его создали для обхода санкций США для завершения строительства.
23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора «Северного потока-2» в ответ на признание россией террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
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