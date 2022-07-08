Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому» — Finance.ua

Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому» Сегодня 17:46 — Казна и Политика

Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому»

В Украине арестовали корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «роснефть», «росатом» и «Газпром».

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны рф против Украины, а также на финансирование деятельности диверсантов. Примерная совокупная стоимость арестованных корпоративных прав превышает 2,1 миллиарда гривен. Также арестовали и 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.

СБУ сообщает, что активы вовремя арестовали, так как владельцы уже пытались переписать их на подставных людей.

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «роснефть», «росатом» и ПАО «Газпром».

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