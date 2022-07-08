Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому» — Finance.ua
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Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому»

Казна и Политика
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Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому»
Украина арестовала 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «роснефти» и «росатому»
В Украине арестовали корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «роснефть», «росатом» и «Газпром».
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны рф против Украины, а также на финансирование деятельности диверсантов. Примерная совокупная стоимость арестованных корпоративных прав превышает 2,1 миллиарда гривен. Также арестовали и 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.
СБУ сообщает, что активы вовремя арестовали, так как владельцы уже пытались переписать их на подставных людей.
По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «роснефть», «росатом» и ПАО «Газпром».
По материалам:
Finance.ua
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