Газ в Европе достиг максимального уровня с середины апреля: на рынке становится неспокойно — Finance.ua
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Газ в Европе достиг максимального уровня с середины апреля: на рынке становится неспокойно

Энергетика
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Газ в Европе достиг максимального уровня с середины апреля: на рынке становится неспокойно
Газ в Европе достиг максимального уровня с середины апреля: на рынке становится неспокойно
Спотовые котировки газа в Европе превысили $480 за тысячу кубометров — это максимальный уровень с середины апреля, причиной стала обеспокоенность трудовым спором на нефтегазовых промыслах в Австралии, который может привести к забастовкам уже на следующей неделе.
Об этом со ссылкой на контракты с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах сообщает Bloomberg.
Так, спотовая цена газа в Европе во вторник выросла на 8% после традиционного проседания по выходным. Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $482 за тысячу кубометров.
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«Европейский природный газ подскочил до двухмесячного максимума, поскольку работники экспортных предприятий в Австралии готовятся к забастовкам, которые могут значительно ослабить глобальные поставки в преддверии зимы», — пишет Bloomberg.
«Забастовки рискуют повлиять на 10% мировых потоков сжиженного природного газа, что удерживает трейдеров в Европе на пределе. Регион все еще восстанавливается после прошлогоднего энергетического кризиса, когда сокращение поставок из россии оставило его очень уязвимым к изменениям на суровом мировом рынке», — говорится в сообщении.
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В то же время, по мнению аналитиков ING Groep NV, ценовое ралли пока может быть кратковременным, учитывая высокие запасы газа в Европе и прохладный спрос.
Так, начальные сообщения в новостях о возможности будущих забастовок повысили внутридневные цены на целых 40% в начале августа. Однако дальше они пошли на спад.
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«Цены на газ все еще далеки от максимумов прошлогоднего кризиса, поскольку Европа хорошо обеспечена на зиму и редко получает топливо из Австралии», — комментирует Bloomberg.
По данным Gas Infrastructure Europe, Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 91,5% - это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.
Темпы закачки заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Однако целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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