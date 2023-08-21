Турция подписала газовое соглашение с Венгрией — Finance.ua

Турция подписала газовое соглашение с Венгрией Сегодня 19:30 — Энергетика

Турция подписала газовое соглашение с Венгрией

Турция подписала с Венгрией соглашение о поставках природного газа, начало реализации которого запланировано на следующий год.

Об этом сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ.

«Между BOTAŞ и венгерской государственной компанией MVM CEEnergy было подписано историческое соглашение об экспорте природного газа в соответствии со стратегическими целями нашей страны в области энергетики и реализации видения ключевой роли в сфере природного газа», — сообщили в компании.

Соглашение предусматривает начало поставок природного газа из Турции в Венгрию со следующего года.

«Это соглашение стало первым, касающимся экспорта природного газа по трубопроводам в европейскую страну, не граничащую с Турцией», — отметили в компании.

Также было договорено о развитии сотрудничества по использованию инфраструктуры СПГ Турции и хранилищ природного газа двух стран в рамках общих интересов.

Соглашение подписали генеральные директора компаний в ходе визита турецкой делегации во главе с президентом Турции в Венгрию.

Справка Finance.ua:

в апреле этого года были начаты поставки природного газа из Турции в Болгарию в соответствии с соглашением, подписанным в начале января;

в декабре 2022 г. на северо-западе Турции открыли новую очередь подземных газохранилищ, что сделало Силиврийское хранилище крупнейшим в Европе с объемом 4,6 миллиарда кубических метров.

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Укрінформ По материалам:

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