Турция подписала газовое соглашение с Венгрией — Finance.ua
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Турция подписала газовое соглашение с Венгрией

Энергетика
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Турция подписала газовое соглашение с Венгрией
Турция подписала газовое соглашение с Венгрией
Турция подписала с Венгрией соглашение о поставках природного газа, начало реализации которого запланировано на следующий год.
Об этом сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ.
«Между BOTAŞ и венгерской государственной компанией MVM CEEnergy было подписано историческое соглашение об экспорте природного газа в соответствии со стратегическими целями нашей страны в области энергетики и реализации видения ключевой роли в сфере природного газа», — сообщили в компании.
Соглашение предусматривает начало поставок природного газа из Турции в Венгрию со следующего года.
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«Это соглашение стало первым, касающимся экспорта природного газа по трубопроводам в европейскую страну, не граничащую с Турцией», — отметили в компании.
Также было договорено о развитии сотрудничества по использованию инфраструктуры СПГ Турции и хранилищ природного газа двух стран в рамках общих интересов.
Соглашение подписали генеральные директора компаний в ходе визита турецкой делегации во главе с президентом Турции в Венгрию.

Справка Finance.ua:

  • в апреле этого года были начаты поставки природного газа из Турции в Болгарию в соответствии с соглашением, подписанным в начале января;
  • в декабре 2022 г. на северо-западе Турции открыли новую очередь подземных газохранилищ, что сделало Силиврийское хранилище крупнейшим в Европе с объемом 4,6 миллиарда кубических метров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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