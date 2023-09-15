Галущенко: зависимость от россии в энергетике — это угроза национальной безопасности всех европейских стран Сегодня 10:32 — Энергетика

Украина прилагает максимум усилий по укреплению своей энергетической безопасности и независимости и призывает страны Европы также избавляться от зависимости от России в энергетике.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, обращаясь в онлайн-формате к участникам конференции высокого уровня «Энергетическая безопасность после 2023 года: достижение готовности к зиме в неспокойные времена». Участие в мероприятии приняли еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также министры энергетики стран-членов ЕС.

Глава Минэнерго поблагодарил европейские страны за оказанную помощь украинскому энергосектору, которая сыграла важную роль в прохождении прошлого отопительного сезона, в течение которого россияне наносили прицельные террористические атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

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Герман Галущенко подчеркнул особую роль созданного по инициативе еврокомиссара Кадри Симсона Фонда поддержки энергетики Украины, а также развернутого в Польше энергетического хаба, где накапливается необходимое оборудование для украинских энергетических компаний.

«Благодаря вашей поддержке мы пережили предыдущую зиму и россияне проиграли. Уверен, что мы вместе пройдем и следующую зиму и снова победим», — отметил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что следующей зимой враг планирует продолжать атаки на энергетическую инфраструктуру. В рамках подготовки к отопительному сезону в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания. Для восстановления поврежденной инфраструктуры привлекается, в частности, оборудование, предоставленное международными партнерами. Также проводятся работы по усилению физической защиты объектов и мероприятия по децентрализации генерации электроэнергии, что позволит укрепить устойчивость и повысит гибкость системы.

Глава Минэнерго также отметил, что предыдущая зима была непростой не только для Украины, но и Европы в целом.

«Россияне манипулировали ценами на энергетических рынках, и многие наши партнеры убедились, что зависимость от hоссии в энергетике — это угроза национальной безопасности всех стран», — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что Украина готова помочь европейским партнерам усилить их энергетическую безопасность и предлагает пользоваться украинскими подземными хранилищами для хранения газа.

Особо Герман Галущенко акцентировал на необходимости избавиться от зависимости от России в ядерной отрасли и подчеркнул ведущую роль Украины в этом вопросе. Он напомнил, что недавно в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, произведенная компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК «Энергоатом». Раньше реакторы этого типа работали только на ядерном топливе российского производства.

«Это конец российской монополии на этом рынке. Мы делаем все возможное, чтобы стать независимыми в энергетическом секторе, и призываем партнеров также идти по этому пути», — резюмировал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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