80% оборудования теплоэлектроцентралей отремонтировано к отопительному сезону — Шмыгаль Сегодня 15:46 — Энергетика

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабмина.

Во время заседания правительства премьер отметил, что в настоящее время отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

Кроме того, сообщается, что Минэнерго взяло на себя обязательство, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков тепловых электростанций, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

По данным Минэнерго, в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.

«Отремонтировано почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей. Продолжаются интенсивные ремонты, которые завершатся вовремя. Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов ГЭС мощностью почти 2,3 ГВт», — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

Добавляется, что к зиме готовы 15,2 тыс. котельных, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц.

Економічна Правда По материалам:

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