Все виды горючего одновременно подорожали более чем на 1% — Finance.ua
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Все виды горючего одновременно подорожали более чем на 1%

Энергетика
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В среду, 13 сентября, по сравнению со вторником, 12 сентября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки «Евро-95» и дизельное топливо марки «Евро» повысились на 1,1−1,2% до 25,65−55,39 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 повысились на 1,2% с 54,72 грн/л до 55,39 грн/л.
Средние цены на дизельное топливо повысились на 1,2% с 54,46 грн/л до 55,12 грн/л.
Средние цены на газ повысились на 1,1% с 25,37 грн/л до 25,65 грн/л.
Во вторник, 12 сентября, по сравнению с понедельником 11 сентября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 2,0% до 25,37 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 54,72 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на 54,46 гривны за литр.
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По материалам:
Українські Новини
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