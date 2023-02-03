Галущенко: ускорение интеграции энергетических рынков Украины и ЕС будет способствовать укреплению взаимной энергетической безопасности — Finance.ua

Галущенко: ускорение интеграции энергетических рынков Украины и ЕС будет способствовать укреплению взаимной энергетической безопасности 03.02.2023, 20:20 — Энергетика

Поддержка государств-членов ЕС в процессе синхронизации украинской энергосистемы с континентальной европейской системой ENTSO-E была важным и нужным шагом, который помог украинской энергетике выстоять.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время совместного заседания Правительства Украины и Европейской комиссии, которое состоялось в Киеве 2 февраля 2023 г. накануне Саммита «Украина — ЕС», пишет Минэнерго.

«Именно в ночь с 23 на 24 февраля, за несколько часов до начала полномасштабного вторжения россии, Украина отсоединилась от энергетических систем россии и беларуси, начала работу в изолированном режиме, а через 21 день синхронизировалась с континентальной европейской системой», — напомнил Герман Галущенко. — И мы высоко оцениваем начало работы рынка электроэнергии между Украиной и ЕС после синхронизации энергосистем".

Он выразил надежду на увеличение объемов экспортно-импортных операций, особенно на увеличение импорта. А также отметил привлечение Украины к инициативе REPowerEU.

«Мы заинтересованы в активном участии в совместных закупках газа и создании резервного количества газа в наших хранилищах», — заявил Герман Галущенко.

Он также подчеркнул, что украинская сторона ожидает результативного продолжения работы группы высокого уровня по интеграции энергетических рынков: «Ускорение интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии и природного газа будет способствовать укреплению взаимной энергетической безопасности и поможет преодолеть зависимость ЕС от россии и ее ископаемого топлива».

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Герман Галущенко искренне поблагодарил Еврокомиссию и государства-члены ЕС за поддержку энергосектора Украины. В частности, создание Фонда поддержки энергетики Украины.

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