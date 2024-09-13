Галущенко обсудил с Послом ЮАР вопросы энергетической безопасности — Finance.ua

Галущенко обсудил с Послом ЮАР вопросы энергетической безопасности Сегодня 20:38 — Энергетика

Галущенко обсудил с Послом ЮАР вопросы энергетической безопасности

Герман Галущенко обсудил с Послом ЮАР вопросы энергетической безопасности в условиях российских атак и сотрудничество по восстановлению энергосектора.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Украине Шуэйбом Касу обсудили текущую ситуацию в украинской энергетике после массированных российских атак и угрозы для ядерной и радиационной безопасности, возникающие, в частности, из-за обстрелов россиянами подстанций, критичных для работы АЭС.

«Пренебрежение россиян ядерной безопасностью однажды может привести к ядерному инциденту. Поэтому важно максимально привлечь международное сообщество с тем, чтобы обеспечить защиту таких объектов. Мы проводим соответствующую работу с МАГАТЭ, и сегодня начинает работу первая миссия Агентства на одной из подстанций, критически важных для работы АЭС.

Мир должен понять, что атаки не только на атомные электростанции, но и на подстанции, обеспечивающие передачу производимой на АЭС электроэнергии, создают существенные угрозы ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнул Герман Галущенко.

В этом контексте стороны обсудили необходимость усиления международного давления на россию и важность реализации положений Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, в части ядерной и радиационной, а также энергетической безопасности.

Посол заверил, что ЮАР поддерживает соответствующие инициативы, в частности, стремление Украины добиться прекращения обстрелов гражданских объектов, в том числе и энергетических.

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Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в развитии украинского энергосектора и «зеленого» перехода. Акцентировалось на заинтересованности сторон в обмене опытом и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.

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